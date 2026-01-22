Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Νέος σταθμός στην καριέρα της Αλίσα Λέμαν: Υπέγραψε με την Λέστερ μέχρι το 2028
Η πιο σέξι ποδοσφαιρίστρια στον κόσμο άφησε την Κόμο για να ενταχθεί ξανά στην Premier League, τρία χρόνια μετά το πέρασμά της από την Άστον Βίλα
Μια ηχηρή μεταγραφή ολοκλήρωσε η ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών της Λέστερ, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση της Αλίσα Λέμαν από την Κόμο.
Η διεθνής Ελβετίδα εξτρέμ προπονήθηκε με τις νέες της συμπαίκτριες την Τετάρτη (21/1), πριν επιβεβαιωθεί η υπογραφή του διετούς συμβολαίου της, το οποίο θα ισχύει μέχρι το καλοκαίρι του 2028.
«Νιώθω υπέροχα και είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ. Νιώθω σαν να επέστρεψα στο σπίτι μου, στην Αγγλία, και είμαι πραγματικά ευτυχισμένη», δήλωσε η Λέμαν στα κανάλια του συλλόγου.
Η μεταγραφή αυτή σηματοδοτεί την επιστροφή της Λέμαν στο αγγλικό πρωτάθλημα, η οποία έχει αγωνιστεί με τις Γουέστ Χαμ, Έβερτον και Άστον Βίλα.
Η Αλίσα Λέμαν είναι η πιο δημοφιλής ποδοσφαιρίστρια στον κόσμο, με σχεδόν 16 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram.
Θυμίζουμε πως η Ελβετίδα εντάχθηκε στην Κόμο – που βρίσκεται επί του παρόντος στην τέταρτη θέση της Serie A – με τριετές συμβόλαιο από τη Γιουβέντους τον Αύγουστο. Ήταν μέλος των μπιανκονέρι που κέρδισαν τον τίτλο της Serie A το 2024-25.
