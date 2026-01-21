Άνδρας έβαλε φωτιά στο άγαλμα του Ρονάλντο στη Μαδέρα, δείτε βίντεο
Κριστιάνο Ρονάλντο Άγαλμα Μαδέρα

Άνδρας έβαλε φωτιά στο άγαλμα του Ρονάλντο στη Μαδέρα, δείτε βίντεο

Οι φλόγες τύλιξαν για λίγα δευτερόλεπτα το άγαλμα, προτού σβήσουν, ενώ ο ίδιος απομακρύνθηκε χορεύοντας προκλητικά υπό τους ήχους ραπ μουσικής που έπαιζε από φορητό ηχείο

Άνδρας έβαλε φωτιά στο άγαλμα του Ρονάλντο στη Μαδέρα, δείτε βίντεο
Ένα σοκαριστικό περιστατικό βανδαλισμού σημειώθηκε στη γενέτειρα του Κριστιάνο Ρονάλντο, με άγνωστο δράστη να βάζει φωτιά στο άγαλμά του έξω από το Μουσείο CR7, στο Φουνσάλ της Μαδέρα.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, ένας νεαρός άνδρας εμφανίζεται να ρίχνει εύφλεκτο υγρό πάνω στο μπρούτζινο άγαλμα του Πορτογάλου σούπερ σταρ και στη συνέχεια να του βάζει φωτιά με αναπτήρα.

Οι φλόγες τύλιξαν για λίγα δευτερόλεπτα το άγαλμα, προτού σβήσουν, ενώ ο ίδιος απομακρύνθηκε χορεύοντας προκλητικά υπό τους ήχους ραπ μουσικής που έπαιζε από φορητό ηχείο.

Το βίντεο αναρτήθηκε στο Instagram από λογαριασμό που φέρεται να ανήκει στον ίδιο τον δράστη, συνοδευόμενο από ένα αινιγματικό μήνυμα που έκανε λόγο για «τελευταία προειδοποίηση του Θεού», προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.


Χρήστες και φίλοι του Ρονάλντο κατέκλυσαν τα σχόλια με οργισμένα μηνύματα, χαρακτηρίζοντας την πράξη ανούσια, επικίνδυνη και προσβλητική.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, ο άνδρας έχει ήδη ταυτοποιηθεί από την αστυνομία και βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν το άγαλμα υπέστη μόνιμες φθορές, αν και οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ζημιά είναι περιορισμένη.

Το συγκεκριμένο άγαλμα βρίσκεται στον περιβάλλοντα χώρο του Μουσείου CR7 και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία για τους επισκέπτες της Μαδέρα.


Δεν είναι, μάλιστα, η πρώτη φορά που γίνεται στόχος βανδαλισμού, καθώς στο παρελθόν είχε δεχθεί επιθέσεις και με συνθήματα από οπαδούς του Λιονέλ Μέσι.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, με το Μουσείο CR7 να δηλώνει πως συνεργάζεται πλήρως με τις Αρχές, ενώ αναμένεται επίσημη ανακοίνωση μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα.
