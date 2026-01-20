Μια σημαντική αναγνώριση που επιβεβαιώνει ότι οι άνθρωποί της εξελίσσονται μαζί με την εταιρία
Champions League: Απίστευτη Μπόντο, σόκαρε τη Σίτι με δυο γκολ σε δυο λεπτά, δείτε βίντεο
Champions League: Απίστευτη Μπόντο, σόκαρε τη Σίτι με δυο γκολ σε δυο λεπτά, δείτε βίντεο
Μέσα σε δυο λεπτά η Μπόντο έριξε στα σχοινιά στη Σίτι, καθώς με ισάριθμα γκολ του Χεγκ προηγήθηκε με 2-0 στη Νορβηγία κόντρα στους Citizens
Αυτό που συμβαίνει στη Νορβηγία ξεπερνά κάθε ποδοσφαιρική λογική! Η Μπόντο Γκλιμτ, μέσα σε ένα εκρηκτικό δίλεπτο, κατάφερε να ρίξει στο καναβάτσο την πανίσχυρη Μάντσεστερ Σίτι, παίρνοντας προβάδισμα δύο τερμάτων και αναγκάζοντας τον Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα να μαζέψει τη μπάλα από τα δίχτυα του δύο φορές.
Ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο ξεκίνημα της αναμέτρησης για την 7η αγωνιστική του Champions League ακούει στο όνομα Χεγκ. Ο επιθετικός των Νορβηγών έγινε ο εφιάλτης της Σίτι με δύο γκολ-αστραπή:
22' λεπτό (1-0): Μετά από μια υποδειγματική επίθεση, ο Χεγκ κινήθηκε έξυπνα στο δεύτερο δοκάρι και με μια άπιαστη σκαστή κεφαλιά νίκησε τον Ντοναρούμα, ανοίγοντας το σκορ και βάζοντας «φωτιά» στις κερκίδες.
24' λεπτό (2-0): Πριν προλάβουν οι παίκτες του Γκουαρδιόλα να συνέλθουν, η Μπόντο πίεσε ψηλά, έκλεψε τη μπάλα και ο Χεγκ, βγαίνοντας ξανά σε θέση βολής, έστειλε τη μπάλα στο «παραθυράκι» της εστίας με ένα τρομερό πλασέ.
Ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο ξεκίνημα της αναμέτρησης για την 7η αγωνιστική του Champions League ακούει στο όνομα Χεγκ. Ο επιθετικός των Νορβηγών έγινε ο εφιάλτης της Σίτι με δύο γκολ-αστραπή:
22' λεπτό (1-0): Μετά από μια υποδειγματική επίθεση, ο Χεγκ κινήθηκε έξυπνα στο δεύτερο δοκάρι και με μια άπιαστη σκαστή κεφαλιά νίκησε τον Ντοναρούμα, ανοίγοντας το σκορ και βάζοντας «φωτιά» στις κερκίδες.
24' λεπτό (2-0): Πριν προλάβουν οι παίκτες του Γκουαρδιόλα να συνέλθουν, η Μπόντο πίεσε ψηλά, έκλεψε τη μπάλα και ο Χεγκ, βγαίνοντας ξανά σε θέση βολής, έστειλε τη μπάλα στο «παραθυράκι» της εστίας με ένα τρομερό πλασέ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα