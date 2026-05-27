Παραμένει έως το 2027 στον Παναθηναϊκό η Σελέν Ερντέμ: «Είμαι περήφανη που εκπροσωπώ τον σύλλογο, πάντα στόχος η κορυφή»
Η Τουρκάλα προπονήτρια θα  συνεχίσει να οδηγεί την ομάδα μπάσκετ γυναικών του Παναθηναϊκού

Παραμένει έως το 2027 στον πάγκο της ομάδας μπάσκετ γυναικών του Παναθηναϊκού η Σελέν Ερντέμ

Η σπουδαία προπονήτρια από την Τουρκία ανανέωσε με την ομάδα της Αθήνας με στόχο την κορυφή. Μιλώντας στο  www.pao1908.com η Σελέν Ερντέμ ανέφερε «Είμαι στο σπίτι μου και θα είμαι πάντα περήφανη που εκπροσωπώ αυτόν τον σπουδαίο Σύλλογο και φοράω αυτά τα χρώματα.

Από τη διοίκηση και το προπονητικό επιτελείο μέχρι τους παίκτες και τους απίστευτους οπαδούς μας, είμαστε ενωμένοι και ενωμένες με έναν στόχο: να πετύχουμε ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στη νέα σεζόν. Ανυπομονώ να παλέψουμε μαζί για νέες νίκες.

Με το ίδιο πάθος, την ίδια πίστη πάντα μπροστά, πάντα με στόχο την κορυφή».
