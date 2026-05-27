Το ξέφρενο γλέντι των παικτών του Ολυμπιακού στη Βούλα μετά την κατάκτηση της Euroleague, δείτε βίντεο
Οι πανηγυρισμοί για την κατάκτηση της Euroleague συνεχίστηκαν για τον Ολυμπιακό, με παίκτες, προπονητικό επιτελείο, διοίκηση και μέλη των οικογενειών τους να συγκεντρώνονται το βράδυ της Τρίτης (26/5) σε γνωστό εστιατόριο της Βούλας για ένα εορταστικό δείπνο αφιερωμένο στην ευρωπαϊκή επιτυχία της ομάδας.
Μετά το ξενύχτι και τους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τίτλου στην ιστορία του συλλόγου, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν την ευκαιρία να χαλαρώσουν όλοι μαζί πριν επιστρέψουν στις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.
Η βραδιά δεν περιορίστηκε μόνο στο φαγητό, καθώς στη συνέχεια το κλίμα έγινε ακόμη πιο γιορτινό, με μουσική, χορό και διάθεση που παρέπεμπε σε κανονικό πάρτι. Οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν τη στιγμή και συμμετείχαν ενεργά στους εορτασμούς για τη μεγάλη διάκριση της ομάδας.
Ξεχωριστή παρουσία είχε ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος χάρισε στιγμές κεφιού στην πισίνα μαζί με συμπαίκτες του, ενώ ο Τόμας Γουόκαπ τράβηξε επίσης τα βλέμματα, ποζάροντας με την ελληνική σημαία και ανεμίζοντάς την με περηφάνια.
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο από τη βραδιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δίνοντας στους φιλάθλους μια γεύση από το κλίμα που επικράτησε στο γεύμα των νέων πρωταθλητών Ευρώπης.
Στην ανάρτησή της, η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ συνόδευσε το σχετικό υλικό με τη φράση: «Η χθεσινή βραδιά ξεκίνησε ως δείπνο για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας… και κατέληξε σε ένα αληθινό ερυθρόλευκο πάρτυ».
