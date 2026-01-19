Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Αντετοκούνμπο: Βασικός στo All Star Game για 10η συνεχόμενη χρονιά!
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, θα βρίσκεται για 10η συνεχόμενη φορά στην αρχική πεντάδα του All Star Game, αφού πήρε τους περισσότερους ψήφους στην Ανατολική περιφέρεια
Συνεχίζει να γράφει ιστορία ο Γιάννης Αντετοκούνμπο! Για 10η συνεχόμενη φορά θα βρίσκεται στη βασική πεντάδα του All Satr Game.
Ο «Greak Freak», μάζεψε τους περισσότερους ψήφους στην Ανατολή και θα δώσει το «παρών» στα παρκέ του Λος Άντζελες, στον φετινό θεσμό του NBA.
Την πεντάδα μαζί του συμπληρώνουν οι Τζέιλεν Μπράουν, Ταϊρίς Μάξι, Κέιντ Κάνινχαμ, Τζέιλεν Μπράουν. Όσον αφορά τη δύση, ξεχώρισαν οι Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, ο Στεφ Κάρι, ο Λούκα Ντόντσιτς, ο Νίκολα Γιόκιτς κι ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά.
To All-Star Game 2026 είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί τα ξημερώματα της 16ης Φεβρουαρίου στο Λος Άντζελες.
THE 2026 ALL-STAR STARTERS ARE HERE 🤩 pic.twitter.com/4fp7KA7AkZ— ESPN (@espn) January 19, 2026
