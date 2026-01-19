Αντετοκούνμπο: Βασικός στo All Star Game για 10η συνεχόμενη χρονιά!
SPORTS
Γιάννης Αντετοκούνμπο All Star Game NBA

Αντετοκούνμπο: Βασικός στo All Star Game για 10η συνεχόμενη χρονιά!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, θα βρίσκεται για 10η συνεχόμενη φορά στην αρχική πεντάδα του All Star Game, αφού πήρε τους περισσότερους ψήφους στην Ανατολική περιφέρεια

Συνεχίζει να γράφει ιστορία ο Γιάννης Αντετοκούνμπο! Για 10η συνεχόμενη φορά θα βρίσκεται στη βασική πεντάδα του All Satr Game.

Ο «Greak Freak», μάζεψε τους περισσότερους ψήφους στην Ανατολή και θα δώσει το «παρών» στα παρκέ του Λος Άντζελες, στον φετινό θεσμό του NBA.

Την πεντάδα μαζί του συμπληρώνουν οι Τζέιλεν Μπράουν, Ταϊρίς Μάξι, Κέιντ Κάνινχαμ, Τζέιλεν Μπράουν. Όσον αφορά τη δύση, ξεχώρισαν οι Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, ο Στεφ Κάρι, ο Λούκα Ντόντσιτς, ο Νίκολα Γιόκιτς κι ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά.

To All-Star Game 2026 είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί τα ξημερώματα της 16ης Φεβρουαρίου στο Λος Άντζελες.

