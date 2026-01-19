Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Serie A, Μίλαν-Λέτσε 1-0: O Φίλκρουγκ κράτησε τους ροσονέρι σε επαφή με τη κορυφή, δείτε τo γκολ
Η Μίλαν παρέμεινε στο -3 από την πρωτοπόρο Ίντερ - Ζωντανή για το τίτλο και η Ρόμα, 2-0 την Τορίνο
Η Μίλαν πανηγύρισε τη δεύτερη διαδοχική νίκη της στη Serie A και παραμένει στο «κυνήγι» του τίτλου και της πρωτοπόρου Ίντερ.
Οι «ροσονέρι» επιβλήθηκαν με 1-0 της Λέτσε, για την 21η ημέρα του ιταλικού πρωταθλήματος και παρέμειναν στο -3 από τους «νερατζούρι». Στον αντίποδα, οι φιλοξενούμενοι παρέμειναν στη ζώνη του υποβιβασμού, μένοντας για έκτη αγωνιστική μακριά από το «τρίποντο» (μετρούν 5 ήττες και 1 ισοπαλία).
Μοναδικός σκόρερ της αναμέτρησης ήταν ο Φίλκρουγκ, ο οποίος στο 76ο λεπτό βρήκε δίχτυα και χάρισε το «χρυσό τρίποντο» στους Μιλανέζους.
«Ζωντανή» για τον τίτλο η ΡόμαΤις όποιες πιθανότητες έχει για τον τίτλο διατήρησε «ζωντανές» η Ρόμα με το «διπλό» στο Τορίνο με 2-0 επί της ομώνυμης ομάδας. Ο Μάλεν σκόραρε στο ντεμπούτο του με τη φανέλα των «τζαλορόσι» ανοίγοντας τον δρόμο για το «διπλό» και στο 72' ήταν η σειρά του Πάουλο Ντιμπάλα να το... σφραγίσει. Ο Κώστας Τσιμίκας πέρασε αλλαγή στο 77' λεπτό αντί του Ρενς.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 21ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A έχουν ως εξής:
Μίλαν 46
Νάπολι 43
Ρόμα 42
Γιουβέντους 39
Κόμο 34 -20αγ.
Αταλάντα 32
Μπολόνια 30
Λάτσιο 28 -20αγ.
Ουντινέζε 26
Σασουόλο 23
Τορίνο 23
Κρεμονέζε 22 -20αγ.
Πάρμα 22 -20αγ.
Κάλιαρι 22
Τζένοα 19 -20αγ.
Λέτσε 17
Φιορεντίνα 17
Πίζα 14
Βερόνα 13 -20αγ.
