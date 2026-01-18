Παναθηναϊκός: Στη Νέα Φιλαδέλφεια Αντίνο και Αλαφούζος παρακολουθούν το ντέρμπι με την ΑΕΚ

Ο Αργεντινός εξτρέμ δεν έχασε την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά τους νέους του συμπαίκτες στο μεγάλο αθηναϊκό ντέρμπι