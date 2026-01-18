Διαστημική εμφάνιση από την Μπασκόνια πριν το παιχνίδι με τον ΠΑΟ: Πέτυχε 130 πόντους με 23 τρίποντα κόντρα στη Μανρέσα
Παναθηναϊκός Μπασκόνια Euroleague Μανρσέσα

Διαστημική εμφάνιση από την Μπασκόνια πριν το παιχνίδι με τον ΠΑΟ: Πέτυχε 130 πόντους με 23 τρίποντα κόντρα στη Μανρέσα

Η Μπασκόνια έρχεται την Τρίτη στο Telekom Center Athens για να παίξει με τον Παναθηναϊκό 

Διαστημική εμφάνιση από την Μπασκόνια πριν το παιχνίδι με τον ΠΑΟ: Πέτυχε 130 πόντους με 23 τρίποντα κόντρα στη Μανρέσα
Με το πόδι πατημένο στο γκάζι έμεινε η Μπασκόνια στην αναμέτρηση για την 16η αγωνιστική της Liga Endesa!

Οι Βάσκοι έκαναν... φύλλο και φτερό την Μανρέσα στην «Fernando Buesa Arena» την οποία και συνέτριψαν με 45 πόντους διαφορά και τελικό σκορ 130-85!

Η Μπασκόνια είχε 23/33 τρίποντα και έδειξε πως είναι σε τρομερή κατάσταση εν όψει του αγώνα της Τρίτης με τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens. 

Τα δεκάλεπτα: 35-24, 74-42, 101-59,
