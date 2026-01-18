Μικρή φίλη του ΠΑΟΚ ζήτησε τη φανέλα του... παππού Τάισον, δείτε φωτογραφία
Η μικρή κρατούσε ένα μικρό πανό που έγραφε, «παππού Τάισον θέλω τη φανέλα σου»
Ο ΠΑΟΚ περνάει την καλύτερή του φάση στη φετινή σεζόν καθώς συνεχίζει να είναι στη μάχη του πρωταθλήματος, απέκλεισε τον Ολυμπιακό και συνεχίζει στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, ενώ το κυριότερο, παίζει εξαιρετικό ποδόσφαιρο.
Ένας από τους παίκτες που ξεχωρίζουν στην εξαιρετική εικόνα του ΠΑΟΚ στο γήπεδο είναι και ο Τάισον.
Ο Βραζιλιάνος παρότι είναι 38 ετών παίζει σα να είναι 18 και να ξεκίνησε μόλις την καριέρα του, με αστείρευτη ενέργεια μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
Το παρατσούκλι του μέσα στην ομάδα είναι «ο παππούς», ενώ αυτό έχει περάσει και στους φιλάθλους. Μάλιστα μία μικρή φίλη του ΠΑΟΚ στο ματς με τον ΟΦΗ στην Τούμπα έγραψε πανό, όπου έλεγε «Παππού Τάισον θέλω τη φανέλα σου».
