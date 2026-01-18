Επεισόδια μεταξύ οπαδών της Φιορεντίνα και της Ρόμα σε αυτοκινητόδρομο στη Μπολόνια, δείτε βίντεο
SPORTS
Ρόμα Φιορεντίνα Serie A Τορίνο Μπολόνια

Επεισόδια μεταξύ οπαδών της Φιορεντίνα και της Ρόμα σε αυτοκινητόδρομο στη Μπολόνια, δείτε βίντεο

Οι φίλοι των Τζαλορόσι κατευθυνόντουσαν βόρια προς το Τορίνο για να αντιμετωπίσουν την ομάδα της πόλης, ενώ οι φίλοι των Βιόλα ταξίδευαν προς την Μπολόνια για το αντίστοιχο δικό τους παιχνίδι

Επεισόδια μεταξύ οπαδών της Φιορεντίνα και της Ρόμα σε αυτοκινητόδρομο στη Μπολόνια, δείτε βίντεο
Οπαδοί της Ρόμα και της Φιορεντίνα συγκρούστηκαν μεταξύ τους λίγο πριν την έναρξη των παιχνιδιών στη Serie A.

Οι φίλοι των Τζαλορόσι κατευθυνόντουσαν βόρια προς το Τορίνο για να αντιμετωπίσουν την ομάδα της πόλης, ενώ οι φίλοι των Βιόλα ταξίδευαν προς την Μπολόνια για το αντίστοιχο δικό τους παιχνίδι, που γίνεται στη μνήμη του προέδρου της Φιορεντίνα, Ρόκο Κομίσο.

Όπως φαίνεται από βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, η συμπλοκή των οπαδών συνέβη σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, στην επαρχία Καζαλέκιο της Μπολόνια.

Τα επεισόδια προκάλεσαν ένταση και πρόβλημα στην κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο.

Ακόμα βέβαια δεν έχει γίνει περαιτέρω ανακοίνωση για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το περιστατικό.

Το περιστατικό αναδεικνύει για άλλη μια φορά την έξαρση της βίας στα γήπεδα της Ευρώπης, ένα πρόβλημα που συνεχίζει να ταλαιπωρεί το ποδόσφαιρο.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης