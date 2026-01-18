Επεισόδια μεταξύ οπαδών της Φιορεντίνα και της Ρόμα σε αυτοκινητόδρομο στη Μπολόνια, δείτε βίντεο

Οι φίλοι των Τζαλορόσι κατευθυνόντουσαν βόρια προς το Τορίνο για να αντιμετωπίσουν την ομάδα της πόλης, ενώ οι φίλοι των Βιόλα ταξίδευαν προς την Μπολόνια για το αντίστοιχο δικό τους παιχνίδι