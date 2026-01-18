Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Επεισόδια μεταξύ οπαδών της Φιορεντίνα και της Ρόμα σε αυτοκινητόδρομο στη Μπολόνια, δείτε βίντεο
Οι φίλοι των Τζαλορόσι κατευθυνόντουσαν βόρια προς το Τορίνο για να αντιμετωπίσουν την ομάδα της πόλης, ενώ οι φίλοι των Βιόλα ταξίδευαν προς την Μπολόνια για το αντίστοιχο δικό τους παιχνίδι
Οπαδοί της Ρόμα και της Φιορεντίνα συγκρούστηκαν μεταξύ τους λίγο πριν την έναρξη των παιχνιδιών στη Serie A.
Οι φίλοι των Τζαλορόσι κατευθυνόντουσαν βόρια προς το Τορίνο για να αντιμετωπίσουν την ομάδα της πόλης, ενώ οι φίλοι των Βιόλα ταξίδευαν προς την Μπολόνια για το αντίστοιχο δικό τους παιχνίδι, που γίνεται στη μνήμη του προέδρου της Φιορεντίνα, Ρόκο Κομίσο.
Όπως φαίνεται από βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, η συμπλοκή των οπαδών συνέβη σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, στην επαρχία Καζαλέκιο της Μπολόνια.
Τα επεισόδια προκάλεσαν ένταση και πρόβλημα στην κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο.
Ακόμα βέβαια δεν έχει γίνει περαιτέρω ανακοίνωση για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το περιστατικό.
Το περιστατικό αναδεικνύει για άλλη μια φορά την έξαρση της βίας στα γήπεδα της Ευρώπης, ένα πρόβλημα που συνεχίζει να ταλαιπωρεί το ποδόσφαιρο.
🚨Scontri in autostrada tra ultras dell’#ASRoma e della #Fiorentina incappucciati😱— calciomercato.it (@calciomercatoit) January 18, 2026
❌Intervengono Polizia e Digos pic.twitter.com/mkVEfykKVo
