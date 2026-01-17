Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Μάρκο Φαν Μπάστεν: Εγκαταλείπει την τηλεόραση για να σταθεί στο πλευρό της βαριά άρρωστης συζύγου του
«Τώρα μετράει μόνο εκείνη» - Ο θρύλος της Μίλαν και της Ολλανδίας αποσύρεται από τα καθήκοντά του ως σχολιαστής για να φροντίσει τη Λίσμπεθ στη δυσκολότερη μάχη της ζωής τους
Το ποδόσφαιρο και η δημόσια ζωή μπορούν να περιμένουν. Ο Μάρκο Φαν Μπάστεν, ο θρυλικός «κύκνος» της Μίλαν και της Εθνικής Ολλανδίας, ανακοίνωσε την προσωρινή απόσυρσή του από την τηλεόραση, προκειμένου να αφοσιωθεί αποκλειστικά στη σύζυγό του, Λίσμπεθ, η οποία δίνει μάχη με μια σοβαρή ασθένεια.
Ο 61χρονος παλαίμαχος σταρ, κάτοχος τριών Χρυσών Μπαλών, επέλεξε να θέσει ως απόλυτη προτεραιότητα την οικογένειά του, αποδεικνύοντας πως οι σημαντικότεροι αγώνες δίνονται μακριά από τις κάμερες και τα γήπεδα.
Η ανακοίνωση και η διακοπή της συνεργασίας
Ο Φαν Μπάστεν αποτελούσε μέχρι πρόσφατα βασικό στέλεχος του δικτύου Ziggo Sport, όπου σχολίαζε τις μεγάλες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις. Το κανάλι επιβεβαίωσε την είδηση με επίσημη ανακοίνωση, προκαλώντας κύμα συγκίνησης στην Ολλανδία και την Ιταλία:
«Ο Μάρκο Φαν Μπάστεν δεν θα εμφανίζεται στο Ziggo Sport τους επόμενους μήνες. Η σύζυγός του, Λίσμπεθ, είναι βαριά άρρωστη και θα υποβληθεί σε εντατικές θεραπείες. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας και ευχόμαστε δύναμη στις οικογένειές τους», δήλωσε ο διευθυντής του σταθμού, Μαρσέλ Μπέερτουιζεν.
«Θέλω να αφιερωθώ στη θεραπεία της»
Ο ίδιος ο Μάρκο, με λόγια γεμάτα ανθρωπιά και αποφασιστικότητα, εξήγησε την απόφασή του:
«Θέλω να αφιερωθώ πλήρως στη θεραπεία και την ανάρρωση της Λίσμπεθ τους επόμενους μήνες. Θα είναι αναμφίβολα μια δύσκολη περίοδος, αλλά είμαστε πολύ αισιόδοξοι για μια θετική έκβαση».
Μια ιστορία αγάπης τεσσάρων δεκαετιών
Ο Μάρκο και η Λίσμπεθ είναι αχώριστοι για πάνω από 40 χρόνια. Ήταν ήδη μαζί το 1987, όταν εκείνος μετακόμισε από τον Άγιαξ στο Μιλάνο για να γράψει ιστορία με τη Μίλαν του Αρίγκο Σάκι. Παντρεύτηκαν το 1993 στην Ουτρέχτη –με τον Μάρκο τότε σε πατερίτσες λόγω των τραυματισμών στον αστράγαλο που τον ανάγκασαν να αποσυρθεί πρόωρα– και έχουν αποκτήσει τρία παιδιά.
Η Λίσμπεθ στάθηκε στο πλευρό του σε κάθε θρίαμβο (4 πρωταθλήματα, 3 Κύπελλα Πρωταθλητριών, Euro 1988) και σε κάθε οδυνηρή στιγμή της καριέρας του. Τώρα, ο κορυφαίος Ολλανδός φορ επιστρέφει τη στήριξη, έτοιμος να δώσει μαζί της τη δική τους «παράταση» στη ζωή.
