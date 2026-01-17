Μάρκο Φαν Μπάστεν: Εγκαταλείπει την τηλεόραση για να σταθεί στο πλευρό της βαριά άρρωστης συζύγου του

«Τώρα μετράει μόνο εκείνη» - Ο θρύλος της Μίλαν και της Ολλανδίας αποσύρεται από τα καθήκοντά του ως σχολιαστής για να φροντίσει τη Λίσμπεθ στη δυσκολότερη μάχη της ζωής τους