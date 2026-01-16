Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Conference League: Τα ζευγάρια από τα οποία θα προκύψει ο αντίπαλος της ΑΕΚ στη φάση των «16»
Από τα ζευγάρια Άλκμααρ-Νόα και Τσέλιε-Ντρίτα θα προκύψει ο αντίπαλος της ΑΕΚ
Πραγματοποιήθηκε στη Νιόν της Ελβετίας η κλήρωση των play offs του Conference League, η οποία ενδιέφερε έμμεσα στην ΑΕΚ.
Στην κλήρωση οριστικοποιήθηκαν (ήταν γνωστό το μονοπάτι) τα δύο ζευγάρια από τα οποία θα προκύψει ο αντίπαλος της Ένωσης στη φάση των «16» του θεσμού. Συγκεκριμένα η ΑΕΚ θα κληρωθεί στις 27 Φεβρουαρίου με έναν από τους δύο νικητές των συγκεκριμένων ζευγαριών.
Τα ζευγάρια από τα οποία θα προκύψει ο αντίπαλος της ΑΕΚ
Άλκμααρ-Νόα
Τσέλιε-Ντρίτα
*Ο πρώτος αγώνας των playoffs είναι προγραμματισμένος για τις 19 Φεβρουαρίου και οι ρεβάνς για τις 26 Φεβρουαρίου. Οπότε στις 27 η ΑΕΚ θα κληρωθεί απευθείας με τον αντίπαλο της κι όχι με ζευγάρι.
**Οι αγώνες της φάση των «16» θα πραγματοποιηθούν στις 12 και 19 Μαρτίου.
Όλα τα ζευγάρια των play offs:
Άλκμααρ-Νόα
Τσέλιε-Ντρίτα
Γιαγκελόνια-Φιορεντίνα
Ομόνοια-Ριέκα
Λεχ Πόζναν-Κουόπιο
Σαμσουνσπόρ-Σκεντίγια
Κρίσταλ Πάλας-Ζρίνσκι
Σίγκμα Όλομουτς-Λοζάνη
