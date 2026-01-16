Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Τέλος στο σίριαλ Σαντίνο Αντίνο: Οριστική συμφωνία Παναθηναϊκού με τη Γοδόι Κρουζ για τη μεταγραφή του 20χρονου Αργεντινού
Ο πρόεδρος της Γοδόι Κρουζ, Χοσέ Μανσούρ έδωσε το τελικό «ΟΚ» για την παραχώρηση του παίκτη και ο 20χρονος Αργεντινός εξτρέμ, προβάρει πια τη «πράσινη» φανέλα
Αίσιο τέλος φαίνεται πως έχει το χειμερινό σίριαλ με τη μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο στον Παναθηναϊκό, καθώς έκλεισαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες για τη συμφωνία με τη Γοδόι Κρουζ και ο 20χρονος Αργεντινός γίνεται κάτοικος Αθήνας.
Η υπόθεση του νεαρού μεσοεπιθετικού πέρασε από... σαράντα κύματα, καθώς ο ισχυρός άνδρας της Γοδόι Κρουζ ήταν αρχικά αντίθετος με την πώληση του παίκτη στον Παναθηναϊκό, έχοντας επιλέξει τη μετακίνησή του στη Ρίβερ Πλέιτ. Κατόπιν πιέσεων της πλευράς του παίκτη άλλαξε στάση και κάθισε την τλευταία εβδομάδα στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης με τους «πράσινους», όμως κι εκεί έκανε διαρκώς... μπρος-πίσω στις απαιτήσεις του.
Η μεταγραφή κινδύνεψε αρκετές φορές να «χαλάσει», όμως η υπομονή και η επιμονή των ανθρώπων του Παναθηναϊκού, έφερε την όλη υπόθεση στην τελική ευθεία.
Αναλύθηκαν κομμάτι-κομμάτι πάρα πολλοί διαφορετικοί όροι γύρω απ' τη μετακίνηση του Αντίνο και οι πληροφορίες αναφέρουν πως υπάρχει πια το «πράσινο φως» απ' τον Μανσούρ, για να παραχωρηθεί ο παίκτης στο «τριφύλλι».
Αν δεν προκύψει κάποιο πρόβλημα της τελευταίας στιγμής, ο Αντίνο θα αναχωρήσει σύντομα για την Αθήνα, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
