Η Ελεονόρα Ινκαρντόνα έκλεψε την παράσταση στο ιταλικό ντέρμπι: «Ποτέ δεν εγκαταλείπω τη θηλυκότητά μου αντίθετα, τη χρησιμοποιώ ως δύναμη»
Η Ελεονόρα Ινκαρντόνα έκλεψε την παράσταση στο ιταλικό ντέρμπι: «Ποτέ δεν εγκαταλείπω τη θηλυκότητά μου αντίθετα, τη χρησιμοποιώ ως δύναμη»
Η Ιταλίδα αθλητική δημοσιογράφος πήρε τα βλέμματα από το χορταστικό 2-2 του ντέρμπι με το εντυπωσιακό διάφανο c-through της
Το ντέρμπι της Serie A ανάμεσα στην Ίντερ και τη Νάπολι ήταν χορταστικό και τελείωσε 2-2.
Την παράσταση έκλεψε πριν το παιχνίδι στο pre game του αγώνα η Ιταλίδα δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του DAZN, Ελεονόρα Ινκαρντόνα.
Η 35χρονη εμφανίστηκε με διάφανο c-through, το οποίο αποκάλυπτε από μέσα το εντυπωσιακό της ντεκολτέ, το οποίο τράβηξε τα βλέμματα.
Η Ελεονόρα είναι πάντα συνώνυμο του στυλ και της κομψότητας όταν παρουσιάζει εκπομπή μέσα από τα γήπεδα και στα social media οι ακόλουθοί της σχολιάζουν πάντα αποθεώνοντάς τη.
Στη λεζάντα της φωτογραφίας η Ιταλίδα έγραψε: «Μυρίζει μεγάλο ντέρμπι» και οι θαυμαστές της την αποθέωσαν ξανά.
Ένας έγραψε: «Τέλειο φόρεμα για μία τέλεια γυναίκα», ενώ κάποιος άλλος είπε: «Μία θεά κατέβηκε στη γη».
Η Ελεονόρα συχνά μιλά για το στυλ της και τα σέξι outfit της: «Με βοηθά να εκφράσω ποια είμαι και να νιώθω αυτοπεποίθηση, ακόμα και σε ανδροκρατούμενα ή πιεστικά περιβάλλοντα.
«Ποτέ δεν εγκαταλείπω τη θηλυκότητά μου — αντίθετα, τη χρησιμοποιώ ως δύναμη. Όταν νιώθεις καλά με το σώμα σου, είσαι έτοιμος για όλα».
