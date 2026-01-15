Η Ελεονόρα Ινκαρντόνα έκλεψε την παράσταση στο ιταλικό ντέρμπι: «Ποτέ δεν εγκαταλείπω τη θηλυκότητά μου αντίθετα, τη χρησιμοποιώ ως δύναμη»
SPORTS
Ελεονόρα Ινκαρντόνα ΄Ιντερ Νάπολι DAZN

Η Ελεονόρα Ινκαρντόνα έκλεψε την παράσταση στο ιταλικό ντέρμπι: «Ποτέ δεν εγκαταλείπω τη θηλυκότητά μου αντίθετα, τη χρησιμοποιώ ως δύναμη»

Η Ιταλίδα αθλητική δημοσιογράφος πήρε τα βλέμματα από το χορταστικό 2-2 του ντέρμπι με το εντυπωσιακό διάφανο c-through της

Η Ελεονόρα Ινκαρντόνα έκλεψε την παράσταση στο ιταλικό ντέρμπι: «Ποτέ δεν εγκαταλείπω τη θηλυκότητά μου αντίθετα, τη χρησιμοποιώ ως δύναμη»
Το ντέρμπι της Serie A ανάμεσα στην Ίντερ και τη Νάπολι ήταν χορταστικό και τελείωσε 2-2. 

Την παράσταση έκλεψε πριν το παιχνίδι στο pre game του αγώνα η Ιταλίδα δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του DAZN, Ελεονόρα Ινκαρντόνα

Η 35χρονη εμφανίστηκε με διάφανο c-through, το οποίο αποκάλυπτε από μέσα το εντυπωσιακό της ντεκολτέ, το οποίο τράβηξε τα βλέμματα. 

Η Ελεονόρα Ινκαρντόνα έκλεψε την παράσταση στο ιταλικό ντέρμπι: «Ποτέ δεν εγκαταλείπω τη θηλυκότητά μου αντίθετα, τη χρησιμοποιώ ως δύναμη»
Η Ελεονόρα Ινκαρντόνα έκλεψε την παράσταση στο ιταλικό ντέρμπι: «Ποτέ δεν εγκαταλείπω τη θηλυκότητά μου αντίθετα, τη χρησιμοποιώ ως δύναμη»
Η Ελεονόρα Ινκαρντόνα έκλεψε την παράσταση στο ιταλικό ντέρμπι: «Ποτέ δεν εγκαταλείπω τη θηλυκότητά μου αντίθετα, τη χρησιμοποιώ ως δύναμη»
Η Ελεονόρα Ινκαρντόνα έκλεψε την παράσταση στο ιταλικό ντέρμπι: «Ποτέ δεν εγκαταλείπω τη θηλυκότητά μου αντίθετα, τη χρησιμοποιώ ως δύναμη»


Η Ελεονόρα είναι πάντα συνώνυμο του στυλ και της κομψότητας όταν παρουσιάζει εκπομπή μέσα από τα γήπεδα και στα social media οι ακόλουθοί της σχολιάζουν πάντα αποθεώνοντάς τη. 

Στη λεζάντα της φωτογραφίας η Ιταλίδα έγραψε: «Μυρίζει μεγάλο ντέρμπι» και οι θαυμαστές της την αποθέωσαν ξανά. 

Ένας έγραψε: «Τέλειο φόρεμα για μία τέλεια γυναίκα», ενώ κάποιος άλλος είπε: «Μία θεά κατέβηκε στη γη».

Κλείσιμο
Η Ελεονόρα συχνά μιλά για το στυλ της και τα σέξι outfit της: «Με βοηθά να εκφράσω ποια είμαι και να νιώθω αυτοπεποίθηση, ακόμα και σε ανδροκρατούμενα ή πιεστικά περιβάλλοντα.

«Ποτέ δεν εγκαταλείπω τη θηλυκότητά μου — αντίθετα, τη χρησιμοποιώ ως δύναμη. Όταν νιώθεις καλά με το σώμα σου, είσαι έτοιμος για όλα».


Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης