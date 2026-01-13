Τέλος από τον Αστέρα Τρίπολης ο Κόουλμαν, επιστρέφει ο Μίλαν Ράσταβατς
Τέλος από τον Αστέρα Τρίπολης ο Κόουλμαν, επιστρέφει ο Μίλαν Ράσταβατς

Την Τετάρτη αναμένεται να ανακοινωθεί ο Σέρβος τεχνικός, ο οποίος επιστρέφει για την 3η θητεία του στους Αρκάδες

Νέα σελίδα στον Αστέρα Τρίπολης ο οποίος προχωράει σε αλλαγή προπονητή, με τον Μίλαν Ράσταβατς να αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία των Αρκάδων.

Ο Ράσταβατς μετά τη θητεία του στον ΟΦΗ, είχε απομακρυνθεί από την τεχνική ηγεσία των «κιτρινομπλέ» το 2024 μετά το τέλος τριών αγωνιστικών στη Stoximan Super League, όπου ως απολογισμό είχε μία νίκη στο ΟΑΚΑ επί του Παναθηναϊκού με 1-0, ήττα από τον Βόλο στο «Κολοκοτρώνης», αλλά και την ισοπαλία στη Θεσσαλονίκη, απέναντι στον Άρη.

Ο Μίλαν Ράσταβατς ετοιμάζει ξανά βαλίτσες για Τρίπολη και έχοντας παράλληλα την εκτίμηση των Αρκάδων για όλα όσα έχει προσφέρει στην ομάδα τα προηγούμενα χρόνια, θα κάτσει για τρίτη φορά στον πάγκο του Αστέρα, ενώ την Τετάρτη αναμένεται να κάνει την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα

Να σημειωθεί ότι ο Σέρβος κόουτς ανέλαβε για πρώτη φορά τους Αρκάδες τον Δεκέμβριο του 2019 κι έκατσε σε 95 παιχνίδια, με απολογισμό 31 νίκες, 32 ισοπαλίες και 32 ήττες.

Έπειτα αποχώρησε για την Βοϊβοντίνα για να επιστρέψει στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2023 και να κάτσει ξανά στον πάγκο του Αστέρα AKTOR για 39 παιχνίδια (17 νίκες, επτά ισοπαλίες και 19 ήττες).
