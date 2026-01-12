Λεύτερης Πετρούνιας: Πήγε στο τσίρκο, ανέβηκε στη σκηνή, έκανε σόου και αποθεώθηκε

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Ίλιον, επιχειρούν 22 πυροσβέστες

SPORTS
Λευτέρης Πετρούνιας Τσίρκο Βασιλική Μιλλούση

Όπως φαίνεταi στο βίντεο που ανήρτησε στο Instagram, ανταποκρίθηκε με απόλυτη επάρκεια στον ρόλο του

Απροσδόκητη εξέλιξη είχε για τον Λευτέρη Πετρούνια η κυριακάτικη επίσκεψή του σε τσίρκο με τα παιδιά και τη σύζυγό του.

Αφού είδε τα εντυπωσιακά νούμερα από τους ακροβάτες, τους κλόουν κ.α., ο Ολυμπιονίκης στους κρίκους βρέθηκε ξαφνικά στη σκηνή και έγινε μέρος του προγράμματος.

Όπως φαίνεται, μάλιστα, στο βίντεο που ανήρτησε στο Instagram, ανταποκρίθηκε με απόλυτη επάρκεια στον ρόλο του.

Για φινάλε, δε, έκανε μια εντυπωσιακή τούμπα και αποθεώθηκε από τους θεατές.



Σύμφωνα με την Βασιλική Μιλλούση, ο Λευτέρης Πετρούνιας βρέθηκε κατά τύχη στη σκηνή μετά από τυχαία επιλογή ανάμεσα στους θεατές της παράστασης του τσίρκου.

