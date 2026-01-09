Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Αντώνης Τσακιρόπουλος: Από σημαία του Ολυμπιακού, προπονητής στην ομάδα βόλεϊ ανδρών της ΑΕΚ
Αντικαταστάτης του Γιώργου Μάντζιου στην ομάδα ανδρών βόλεϊ της ΑΕΚ θα είναι ο θρύλος, Αντώνης Τσακιρόπουλος
Την ομάδα βόλεϊ ανδρών της ΑΕΚ αναλαμβάνει ο Αντώνης Τσακιρόπουλος, ένας από τους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία του αθλήματος.
Ο Τσακιρόπουλος αποτέλεσε σημαία του Ολυμπιακού, κατέκτησε 4 πρωταθλήματα και 4 κύπελλα με την ερυθρόλευκη φανέλα, ενώ στη συνέχεια έγινε και προπονητής στις ακαδημίες.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΚ:
«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αντώνη Τσακιρόπουλο, ο οποίος αναλαμβάνει τα ηνία της τεχνικής ηγεσίας της ανδρικής ομάδας Βόλεϊ του Συλλόγου.
Ο Αντώνης Τσακιρόπουλος υπήρξε ένας εκ των κορυφαίων αθλητών που ανέδειξε ποτέ το ελληνικό βόλεϊ.
Το παλμαρέ του κοσμούν 5 Πρωταθλήματα, 4 Κύπελλα, 1 Σούπερ Καπ και 2 Κύπελλα Κυπελλούχων, ενώ φόρεσε 400 φορές τη φανέλα της Εθνικής Ανδρών, με την οποία κατέκτησε την 5η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.
Ως προπονητής, έχει εργαστεί στον Ερμή Περάματος, στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, στις γυναικείες ομάδες βόλεϊ του Φλοίσβου και του Παλαιού Φαλήρου, ενώ τα τελευταία 4 χρόνια βρισκόταν στον πάγκο της Ένωσης Γαλατσίου.
Η φιλοσοφία του Αντώνη Τσακιρόπουλου συνάδει πλήρως με τη Διοίκηση της ΑΕΚ για την επίτευξη των στόχων της ομάδας.
Μετά την επισημοποίηση της συνεργασίας, ο Αντώνης Τσακιρόπουλος, δήλωσε στο aek.gr: ''Πρώτα από όλα, θα ήθελα να πω, ότι η προσέγγιση που μου έγινε από τη Διοίκηση της ΑΕΚ ήταν αυτή που με ώθησε να αναλάβω χωρίς δεύτερη σκέψη τη θέση του προπονητή.
Είδα τη διάθεση και τη δίψα από όλους για να ανέβει αυτή η ομάδα κατηγορία και μάλιστα να ανέβει όλα τα σκαλοπάτια γρήγορα, ώστε να βρεθεί εκεί που αξίζει, δηλαδή στην κορυφαία κατηγορία.
Εκεί ανήκει η ΑΕΚ και αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Είναι προς όφελος όλων και του ελληνικού βόλεϊ να ανέβει η ΑΕΚ, επομένως όλοι πρέπει να έχουν αυτή τη λογική, ώστε να γίνει πραγματικότητα αυτό το εγχείρημα.
Αγωνιστικά, αυτό που είδα εγώ από την πρώτη προπόνηση χθες, είναι παίκτες που δίνουν το 100% και αυτό με χαροποίησε ιδιαίτερα. Αυτό θέλω και εγώ, να ιδρώνουμε τη φανέλα σε κάθε προπόνηση και αυτό θα φανεί αμέσως και στα αποτελέσματα στο γήπεδο''.
Αντώνη, καλώς όρισες στην οικογένεια της ΑΕΚ».
