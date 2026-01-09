Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Έκλεψε την παράσταση με την λεοπάρ του φόρμα στην Αδελαΐδα ο Τσιτσιπάς: Ο κόσμος έσπευσε να φωτογραφηθεί μαζί του, βίντεο
Ο Έλληνας τενίστας θα αγωνιστεί στο ATP 250 της Αδελαΐδας, που διεξάγεται από τις 12 έως τις 17 του μήνα
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έφτασε στην Αδελαΐδα, όπου θα ξεκινήσει η τελική ευθεία της προετοιμασίας του ενόψει του Australian Open.
Ο Έλληνας τενίστας θα αγωνιστεί στο ATP 250 της Αδελαΐδας, που διεξάγεται από τις 12 έως τις 17 του μήνα, στο τελευταίο τουρνουά πριν από το πρώτο Grand Slam της χρονιάς στη Μελβούρνη (18/1–1/2).
Ο Στέφανος εμφανίστηκε με μία εντυπωσιακή ολόσωμη λεοπάρ φόρμα, η οποία τράβηξε τα βλέμματα όλου του κόσμου που ήταν στο αεροδρόμιο.
Μάλιστα πολλοί τον αναγνώρισαν και έσπευσαν να βγάλουν φωτογραφία μαζί του.
It's called fashion, look it up. 💅 pic.twitter.com/7dHErU3HL2— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) January 9, 2026
