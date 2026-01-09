Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Άρσεναλ: Υπογράφει νέο συμβόλαιο έως το 2031 ο Σακά
Ο 24χρονος εξτρέμ έχει συμβόλαιο έως το 2027 αλλά συμφώνησε να το επεκτείνει έως το 2031
Μέχρι τα ποδοσφαιρικά του... γεράματα στην Άρσεναλ θα μείνει ο Μπουκαγιό Σακά.
Σύμφωνα με το Athletic ο 24χρονος Άγγλος εξτρέμ συμφώνησε να υπογράψει νέο συμβόλαιο έως το 2031 με την ομάδα του Λονδίνου.
Ο Σακά που είναι παιδί της Ακαδημίας της Άρσεναλ και παίζει στην ανδρική ομάδα από το 2018 έχει συμβόλαιο έως το 2027 το οποίο θα επεκτείνει με νέους οικονομικούς όρους.
Ο διεθνής Άγγλος έχει 290 αγώνες με τη φανέλα της Άρσεναλ έχοντας πετύχει 77 γκολ και μοιράσει 77 ασίστ.
🚨🔴⚪️ BREAKING: Bukayo Saka has agreed to sign five year deal at Arsenal until June 2031, as @David_Ornstein reports.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 9, 2026
The verbal agreement has been in place for months and now approved by #AFC legal side.
Official statement to follow. pic.twitter.com/Q6Daaf0FwH
