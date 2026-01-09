Άρσεναλ: Υπογράφει νέο συμβόλαιο έως το 2031 ο Σακά
Άρσεναλ Μπουκαγιό Σακά

Άρσεναλ: Υπογράφει νέο συμβόλαιο έως το 2031 ο Σακά

Ο 24χρονος εξτρέμ έχει συμβόλαιο έως το 2027 αλλά συμφώνησε να το επεκτείνει έως το 2031

Άρσεναλ: Υπογράφει νέο συμβόλαιο έως το 2031 ο Σακά
Μέχρι τα ποδοσφαιρικά του... γεράματα στην Άρσεναλ θα μείνει ο Μπουκαγιό Σακά. 
Σύμφωνα με το Athletic ο 24χρονος Άγγλος εξτρέμ συμφώνησε να υπογράψει νέο συμβόλαιο έως το 2031 με την ομάδα του Λονδίνου. 

Ο Σακά που είναι παιδί της Ακαδημίας της Άρσεναλ και παίζει στην ανδρική ομάδα από το 2018 έχει συμβόλαιο έως το 2027 το οποίο θα επεκτείνει με νέους οικονομικούς όρους. 


Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη BBC SPORT (@bbcsport)



Ο διεθνής Άγγλος έχει 290 αγώνες με τη φανέλα της Άρσεναλ έχοντας πετύχει 77 γκολ και μοιράσει 77 ασίστ.

