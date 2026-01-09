Παναθηναϊκός: Ο Άταμαν επιβράβευσε τους παίκτες του με ρεπό για τη νίκη κόντρα στην Βίρτους
Παναθηναϊκός Βίρτους Μπολόνια

Παναθηναϊκός: Ο Άταμαν επιβράβευσε τους παίκτες του με ρεπό για τη νίκη κόντρα στην Βίρτους

Μετά το φινάλε του ματς, ο Τούρκος τεχνικός μίλησε στους παίκτες του στα αποδυτήρια διατηρώντας χαμηλά την... μπάλα

Παναθηναϊκός: Ο Άταμαν επιβράβευσε τους παίκτες του με ρεπό για τη νίκη κόντρα στην Βίρτους
Ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση μετά τις εντός έδρας ήττες από τον Ολυμπιακό και την Αρμάνι, επικρατώντας της Βίρτους Μπολόνια με 84-71 και βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 13-8, πριν από την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μπάγερν.

Ο Ρισόν Χολμς ξεχώρισε στην αναμέτρηση με 16 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ πολύ καλό ματς έκανε και ο Κέντρικ Ναν ήταν επιδραστικός με 21 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Μετά το φινάλε του ματς, ο Εργκίν Άταμαν μίλησε στους παίκτες του στα αποδυτήρια διατηρώντας χαμηλά την... μπάλα, δίνοντάς τους όμως ρεπό για την καλή αμυντική προσπάθεια.

Χαρακτηριστικά είπε: «Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά, αλλά δώσατε μεγάλη ενέργεια και προσπάθεια. Ήταν καλή νίκη. Κερδίσατε το παιχνίδι με την άμυνα. Αυτό είναι επίσης σημαντικό, οπότε αύριο ρεπό».

