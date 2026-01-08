Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Supercopa, Μπαρτσελόνα - Αθλέτικ Μπιλμπάο 5-0: Επίδειξη δύναμης στην Τζέντα από τους «μπλαουγκράνα», δείτε τα γκολ
Οι Καταλανοί έκλεισαν θέση για τον τελικό της Κυριακής (11/1) και περιμένουν τον νικητή του Ατλέτικο Μαδρίτης - Ρεάλ Μαδρίτης
Η Μπαρτσελόνα, απόλυτη κυρίαρχος της περσινής σεζόν στην Ισπανία με την κατάκτηση του νταμπλ και του περσινού Super Cup, έκανε επίδειξη... δύναμης στον πρώτο ημιτελικό του ισπανικού Supercopa που διεξάγεται και φέτος στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, κάνοντας... φύλλο και φτερό την Αθλέτικ Μπιλμπάο με 5-0 κι έκλεισε θέση για τον τελικό της Κυριακής (11/1) που θα γίνει στο «King Abdullah Sports City Stadium».
Οι «μπλαουγκράνα» έκαναν ότι ήθελαν στον αγωνιστικό χώρο στο πρώτο ημίχρονο, όπου... φιλοδώρησαν με τέσσερα γκολ τους Βάσκους μέσα σε 17 λεπτά. Απόλυτοι πρωταγωνιστές σε άλλο ένα παιχνίδι ήταν οι Φερμίν Λόπεθ και Ραφίνια. Ο πρώτος έβγαλε την ασίστ προς τον Φεράν Τόρες στο 22' και σημείωσε το 2-0 στο 30', πριν «σερβίρει» κι άλλο ένα τέρμα προς τον 20χρονο Μπαρντζί στο 34'.
Ο δεύτερος με «κεραυνό» στο 38' ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 4-0, για να κλείσει το ματς με άλλο ένα τέρμα στο 52' ο Βραζιλιάνος, με δυνατό τελείωμα μέσα απ' την περιοχή. Ακολούθως η Μπαρτσελόνα κατέβασε... ταχύτητα κι έκανε συντήρηση εν όψει του τελικού της Κυριακής (11/1).
Μπαρτσελόνα - Αθλέτικ Μπιλμπάο 5-0
Ατλέτικο Μαδρίτης - Ρεάλ Μαδρίτης 08/01
Τελικός: Κυριακή, 11/1
Μπαρτσελόνα - Ατλέτικο Μαδρίτης ή Ρεάλ Μαδρίτης
