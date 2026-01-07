Euroleague: Ήττες για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό που υποχώρησαν στη βαθμολογία, στην κορυφή Χαποέλ και Βαλένθια

Χαποέλ Τελ Αβίβ–Ντουμπάι 85-60

Σε αναμετρήσεις της 20ής αγωνιστικής στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Βαθμολογία

Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής (21η)

Σε μια βραδιά που ο Ντόντα Χολ σημείωσε double double (16π. και 11ρ.), εν τη απουσία του Νίκολα Μιλουτίνοφ, η Φενερμπαχτσέ έβαλε τέλος στο νικηφόρο σερί 3-0 του Ολυμπιακού, επικρατώντας με 88-80, στην Κωνσταντινούπολη για την 20ή αγωνιστική, πρώτη του δεύτερου γύρου. Ο Χολ φορτώθηκε με 3ο και 4ο φάουλ με την έναρξη της 4ης περιόδου, υποχρεώνοντας τον Μπαρτζώκα να ρίξει στο «5» τον Άλεκ Πίτερς (όπως είχε κάνει και νωρίτερα στο ματς), διάστημα στο οποίο με ευστοχία έξω από τα 6.75 και τον Μπάλντγουιν «καυτό» (17π. και 11 ασ.) η Φενερμπαχτσέ «οικοδόμησε» μικρή διαφορά την οποία κατάφερε να συντηρήσει μέχρι το τέλος.Ο Ολυμπιακός που είχε πρώτο σκόρερ τον Σάσα Βεζένκοφ με 24 πόντους και 6 ριμπάουντ υποχώρησε στο 11-8. Από 15 πόντους σημείωσαν οι Φουρνιέ και Ντόρσεϊ.Η Φενέρ εκτός από τον Μπάλντγουιν πήρε 17 πόντους και από τον Τάκερ που μάζεψε και 6 ριμπάουντ. Ο Μπόστον έδωσε 14 πόντους, ενώ 11 πόντους με 7 ριμπάουντ ήταν η συγκομιδή του Μέλι. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ανέβηκε στο 13-6, με τις δύο ομάδες να έχουν αγώνα λιγότερο, καθώς έχει αναβληθεί η μεταξύ τους αναμέτρηση στο ΣΕΦ, για την 14η αγωνιστική.Η Φενέρ είχε 0/13 τρίποντα στο α΄ μέρος και 10/18 στο β΄, με έξι εύστοχα στην 3η περίοδο και τέσσερα στην 4η.Η ομάδα του Πειραιά είχε προηγηθεί και με +9 (22-31) στη 2η περίοδο, στάθηκε πολύ καλά, υπ΄ όψη των απουσιών (Μιλουτίνοφ, Ουόρντ, Νιλικίνα και ΜακΚίσικ, Τζόουνς).Τα δεκάλεπτα: 18-22, 36-40, 62-62, 88-80Ένα ημίχρονο χρειάστηκε η Χαποέλ Τελ Αβίβ για να «αφυπνιστεί» και να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ντουμπάι στο Ισραήλ με 85-60. Έτσι, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη παραμένει στην πρώτη θέση (μαζί με τη Βαλένθια) με 14-6 μετά από 20 αγωνιστικές στη Euroleague, ενώ η νεοσύστατη Ντουμπάι βρίσκεται στο 9-11.Οι φιλοξενούμενοι αιφνιδίσαν τη Χαποέλ και προηγήθηκαν ακόμα και με 8 πόντους (15-23 στο 9΄) ενώ κράτησαν το προβάδισμα μέχρι το ημίχρονο. Με την επανέναρξη ξεκίνησε αντεπίθεση διαρκείας για τους Ισραηλινούς που πέτυχαν 33 πόντους στην τρίτη περίοδο, δέχτηκαν μόλις 13 και πήραν «κεφάλι» στο σκορ (69-54). Το ίδιο δυναμικά μπήκαν και στην τελευταία περίοδο και με ένα επί μέρους σκορ 7-2 «στρογγυλοποίησαν» τη διαφορά στο +20 (76-56 στο 34΄) και το υπόλοιπο του παιχνιδιού ήταν τυπική διαδικασία. Οι Μπλείκνι (25π., 7ρ.) και Μίτσιτς (19π) ήταν οι καλύτεροι για τους νικητές, ενώ ξεχώρισε για τη Ντουμπάι ο Φιλίπ Πετρούσεφ (13π., 3ρ.)Τα δεκάλεπτα: 17-24, 36-41, 69-54, 85-60Με χαρακτηριστική άνεση η Μπαρτσελόνα επικράτησε 93-83 της Μακάμπι Τελ Αβίβ στη Βαρκελώνη και παραμένει σταθερά στην πρώτη εξάδα της Euroleague με 13-7 μετά από 20 αγωνιστικές. Κάτω από τη μέση της κάταταξης βρίσκονται οι Ισραηλινοί με 8-12.Στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης η Μακάμπι ήταν μπροστά με 9-7 κι αυτή ήταν η τελευταία φορά που προηγήθηκε! Οι Καταλανοί έχουν βρει το «κουμπί» της Μακάμπι την οποία νίκησαν απόψε για 8η συνεχόμενη φορά. Με σερι 12-1 στην δεύτερη περίοδο «απογείωσαν» τη διαφορά στο +24 (44-20) και μετά δεν χρειάστηκε να κάνουν πολλά για να συντηρήσουν το προβάδισμά τους. Η Μακάμπι κατάφερε σταδιακά να φτάσει μέχρι το -5 (77-72 στο 35΄) αλλά είχε ξεμείνει από δυνάμεις. Οι γηπεδούχοι επικράτησαν με το τελικό 93-83 και πρώτο σκόρερ τον Τόρνικε Σενγκέλια με 22π., ενώ ο Βίλι Ερνανγκόμεθ είχε 10π., 10ρ. Για την «ομάδα του λαού» ο Ταμίρ Μπλατ είχε 17 πόντους με 5/7 τρίποντα και 9 ασίστ.Τα δεκάλεπτα: 32-19, 56-44, 77-63, 93-83Με εύκολη νίκη ξεκίνησε το 2026 για τη Μονακό στη Euroleague. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη επικράτησε 101-84 της ουραγού (6-14) Παρτιζάν και παραμένει στην πρώτη εξάδα της κατάταξης με 13-7.Οι Μονεγάσκοι έκαναν επίδειξη δύναμης καθώς πήραν από νωρίς το προβάδισμα, έβρισκαν λύσεις από πολλούς παίκτες και σταδιακά «εκτόξευσαν» τη διαφορά σε επίπεδα μεγαλύτερα των 20 πόντων (71-50). Η Παρτιζάν «μάζεψε» τα πράγματα προς το τέλος της τρίτης περίόδου (74-63 με σερί 13-2) αλλά δεν είχε δυνάμεις για κάτι περισσότερο. Η Μονακό πανηγύρισε την 4η συνεχόμενη νίκη της στη διοργάνωση με φοβερή επίδοση στο τρίποντο (15/25) και «κλειδί» την επιθετική πολυφωνία: Μίροτις 13 (2/5 τρίποντα), Στραζέλ 13 (3/3), Τζέιμς 11 (1/3), Τάις 11 (1/2), Ντιαλό 14 (2/5) και Μπλόσομγκεϊμ 10 (2/3). Από την Παρτιζάν πήγε πολύ καλά ο Νικ Καλάθης με 10 πόντους (1/1 τρίποντο) σε 14 λεπτά συμμετοχής.Τα δεκάλεπτα: 27-21, 54-39, 74-63, 101-84Για περίπου 35 λεπτά η Ρεάλ τα βρήκε... σκούρα στη Λιόν, αλλά κατάφερε να ανταπεξέλθει στο τέλος και με 80-69 επί της Βιλερμπάν να πανηγυρίσει την 12η νίκη της σε 20 αγώνες της Euroleague. Οι Γάλλοι πάλεψαν αλλά δεν άντεξαν και βρίσκονται στο 7/13.Η Ρεάλ πέρασε μπροστά 19-21 στις αρχές της δεύτερης περιόδου και έκτοτε βρέθηκε να κυνηγάει... απεγνωσμένα τους φιλότιμους Γάλλους που τον τελευταίο καιρό παρουσιάζονται μεταμορφωμένοι προς το καλύτερο. Ξέφυγαν, μάλιστα, με διψήφια διαφορά (48-38) στο 23΄ με τη Ρεάλ να αντεπιτίθεται και να περνάει μπροστά -μετά από πολλή ώρα- στο 33:30 με 65-63. Κάπου εκεί το "μομέντουμ" έγινε... μαδριλένικο, οι Γάλλοι έπαθαν "black out" και η «βασίλισσα» έφτασε σε μια νίκη που ήλθε πολύ πιο δύσκλα απ΄ότι μαρτυρά το τελικό 80-69. Ο Λάιλς ήταν εντυπωσιακός (21π., 2/2 τρίποντα, 7ρ.) με 10 σερί πόντους στο τελευταίο δεκάλεπτο, ενώ 15 (3/4) είχε ο Καμπάτσο και 12 με 9 ριμπάουντ ο Ταβάρες. Πρώτος σκόρερ της Βιλερμπάν ήταν ο Γκλιν Γουτσον με 14π. (2/7 τρίποντα)Τα δεκάλεπτα: 18-17, 41-36, 61-56, 69-80Η Βίρτους Μπολόνια κέρδισε δύσκολα τη Ζάλγκιρις με 83-79, σε ένα ματς που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα. Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι μέχρι το φινάλε, με το προβάδισμα να αλλάζει χέρια συνεχώς και τους Ιταλούς να πανηγυρίζουν τελικά τη 10η νίκη τους σε 20 αγωνιστικές στη Euroleague και δεύτερη διαδοχική. Στον αντίποδα, οι Λιθουανοί υποχώρησαν στο 11-9 και στην ένατη θέση της κατάταξης.Η Βίρτους ξεκίνησε δυνατά και έκλεισε το ημίχρονο μπροστά με +9. Στο τρίτο δεκάλεπτο η Ζάλγκιρις πλησίασε, αλλά η μεγάλη ανατροπή ήρθε στην τέταρτη περίοδο, όταν οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν σε 74-74 και το ματς έγινε αγώνας μίας κατοχής. Στα τελευταία δευτερόλεπτα, όμως, η ψυχραιμία των γηπεδούχων από τη γραμμή της... φιλανθρωπίας ήταν αυτή που έκρινε το ματς.Κορυφαίος για τη Βίρτους ο Ντέρικ Άλστον με 20 πόντους, ενώ από τη Ζάλγκιρις ξεχώρισε ο Αζουόλας Τουμπέλις με 22.Τα δεκάλεπτα: 25-22, 43-34, 63-56, 83-79Με εντυπωσιακό πέρασμα από το «Αλεκσάνταρ Νίκολιτς» του Βελιγραδίου, η Βαλένθια παραμένει στην κορυφή της Euroleague μετά από 20 αγωνιστικές. Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ επικράτησε 106-89 του Ερυθρού Αστέρα και βρίσκεται στο «ρετιρέ» με 14-6, ενώ οι Σέρβοι υποχώρησαν στο 11-9.Με πατημένο το...γκάζι από το ξεκίνημα, η Βαλένθια πήρε γρήγορα διαφορά η οποία έφτασε στη μέγιστη τιμή της λίγο πριν την εκπνοή του ημιχρόνου, στο +19 (35-54). Ο Αστέρας που δεν κατάφερε να προηγηθεί παρά μόνο στο πρώτο καλάθι του αγώνα (2-0), έκανε την απέλπιδα προσπάθεια να μαζέψει τη διαφορά στην τρίτη περίοδο, έφτασε στο -4 (64-68) αλλά δέχτηκε σερί 0-9 στα τελευταία δύο λεπτά κι έτσι οι Ισπανοί ξαναβρέθηκαν σε απόσταση ασφαλείας (64-77). Στην τελευταία περίοδο η Βαλένθια καθάρισε γρήγορα το ματς (67-86 στο 33΄) και έφτασε στην τελική επικράτηση με 106-89 και κορυφαίους τους Μοντέρο (25π., 4κλ. και 31 PIR), Μουρ (15π., 4ασ.). Διασώθηκαν από τον Ερυθρό Αστέρα οι Νουόρα (22π.) και Μονέκε (15π., 5ρ.)Τα δεκάλεπτα: 20-34, 37-54, 64-77, 89-106Τρίτη, 6 ΙανουαρίουΦενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Ολυμπιακός 88-80Παναθηναϊκός–Αρμάνι Μιλάνο 74-87Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 85-60Μονακό (Μονακό)–Παρτιζάν (Σερβία) 101-84Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)–Βαλένθια (Ισπανία) 89-106Βιλερμπάν (Γαλλία)– Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 69-80Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 93-83Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 83-79Τετάρτη, 7 ΙανουαρίουΑναντολού Εφές (Τουρκία)–Παρί (Γαλλία)Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)–Μπασκόνια (Ισπανία)1.Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 14-62.Βαλένθια (Ισπανία) 14-63.Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 13-64.Μονακό (Μονακό) 13-75.Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 13-76.Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 12-87.Παναθηναϊκός 12-88.Ολυμπιακός 11-89.Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 11-910.Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 11-911.Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 10-1012.Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 10-1013.Ντουμπάι (ΗΑΕ) 9-1114.Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 8-1215.Παρί (Γαλλία) 6-1316.Μπασκόνια (Ισπανία) 6-1317.Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-1318.Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 6-1319.Βιλερμπάν (Γαλλία) 6-1420.Παρτιζάν (Σερβία) 6-14Τετάρτη 8/118:00 Dubai BC – Φενέρμπαχτσε21:15 Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια21:30 Βαλένθια – Μονακό21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Μακάμπι Τελ ΑβίβΠέμπτη 9/120:00 Ζάλγκιρις Κάουνας – Ερυθρός Αστέρας21:15 Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου21:30 Μπαρτσελόνα – Παρτίζαν21:30 Αρμάνι Μιλάνο – Αναντολού Εφές21:30 Μπασκόνια – ΒιλερμπάνΔευτέρα 3/319:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί