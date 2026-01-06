Μπήκε με νίκη στο 2026 η Μονακό, 101-84 την Παρτίζαν, δείτε βίντεο
SPORTS
Euroleague Μονακό Βασίλης Σπανούλης Παρτίζαν

Μπήκε με νίκη στο 2026 η Μονακό, 101-84 την Παρτίζαν, δείτε βίντεο

Τέταρτη συνεχόμενη νίκη στη Euroleague για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη

Με εύκολη νίκη ξεκίνησε το 2026 για τη Μονακό στη Euroleague. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη επικράτησε 101-84 της ουραγού (6-14) Παρτιζάν και παραμένει στην πρώτη εξάδα της κατάταξης με 13-7.

Οι Μονεγάσκοι έκαναν επίδειξη δύναμης καθώς πήραν από νωρίς το προβάδισμα, έβρισκαν λύσεις από πολλούς παίκτες και σταδιακά «εκτόξευσαν» τη διαφορά σε επίπεδα μεγαλύτερα των 20 πόντων (71-50).

Δείτε ΕΔΩ τις καλύτερες στιγμές 

Η Παρτιζάν «μάζεψε» τα πράγματα προς το τέλος της τρίτης περίόδου (74-63 με σερί 13-2) αλλά δεν είχε δυνάμεις για κάτι περισσότερο.

Η Μονακό πανηγύρισε την 4η συνεχόμενη νίκη της στη διοργάνωση με φοβερή επίδοση στο τρίποντο (15/25) και «κλειδί» την επιθετική πολυφωνία: Μίροτις 13 (2/5 τρίποντα), Στραζέλ 13 (3/3), Τζέιμς 11 (1/3), Τάις 11 (1/2), Ντιαλό 14 (2/5) και Μπλόσομγκεϊμ 10 (2/3). Από την Παρτιζάν πήγε πολύ καλά ο Νικ Καλάθης με 10 πόντους (1/1 τρίποντο) σε 14 λεπτά συμμετοχής.

Τα δεκάλεπτα: 27-21, 54-39, 74-63, 101-84. 

