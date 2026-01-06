Ο Τετέ αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό χωρίς να υπάρχει οριστική συμφωνία με την Γκρέμιο
Ο Τετέ αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό χωρίς να υπάρχει οριστική συμφωνία με την Γκρέμιο

Ο Τετέ με ανάρτηση του στα Social Media αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό, παρόλο που μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οριστική συφμωνία του Τριφυλλιού με την Γκρέμιο

Ο Τετέ φαίνεται πως... βιάζεται να αποχαιρετήσει τον Παναθηναϊκό. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ με ανάρτηση του στο Instagram αποχαιρετήσει το Τριφύλλι, παρόλο που τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία του Τριφυλλιού με την Γκρέμιο για τη μεταγραφή του.

Oι Πράσινοι αγόρασαν τον Τετέ το καλοκαίρι του 2024 από τη Γαλατάσαραϊ, αντί περίπου 5,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο 25χρονος εξτρέμ σε 76 εμφανίσεις με τον Παναθηναϊκό μέτρησε 76 εμφανίσεις, με 13 γκολ και 10 ασίστ.

Η ανάρτηση του Τετέ: 


«Υπάρχουν πράγματα στη ζωή που απλά πρέπει να κάνεις, χωρίς να προσπαθείς να καταλάβεις τα πάντα… Κι έτσι ακριβώς βρέθηκα εκεί»

ΠΗΓΗ: www.gazzetta.gr

