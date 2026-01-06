Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Ο Τετέ αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό χωρίς να υπάρχει οριστική συμφωνία με την Γκρέμιο
Ο Τετέ αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό χωρίς να υπάρχει οριστική συμφωνία με την Γκρέμιο
Ο Τετέ με ανάρτηση του στα Social Media αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό, παρόλο που μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οριστική συφμωνία του Τριφυλλιού με την Γκρέμιο
Ο Τετέ φαίνεται πως... βιάζεται να αποχαιρετήσει τον Παναθηναϊκό. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ με ανάρτηση του στο Instagram αποχαιρετήσει το Τριφύλλι, παρόλο που τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία του Τριφυλλιού με την Γκρέμιο για τη μεταγραφή του.
Oι Πράσινοι αγόρασαν τον Τετέ το καλοκαίρι του 2024 από τη Γαλατάσαραϊ, αντί περίπου 5,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο 25χρονος εξτρέμ σε 76 εμφανίσεις με τον Παναθηναϊκό μέτρησε 76 εμφανίσεις, με 13 γκολ και 10 ασίστ.
Η ανάρτηση του Τετέ:
«Υπάρχουν πράγματα στη ζωή που απλά πρέπει να κάνεις, χωρίς να προσπαθείς να καταλάβεις τα πάντα… Κι έτσι ακριβώς βρέθηκα εκεί»
ΠΗΓΗ: www.gazzetta.gr
Oι Πράσινοι αγόρασαν τον Τετέ το καλοκαίρι του 2024 από τη Γαλατάσαραϊ, αντί περίπου 5,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο 25χρονος εξτρέμ σε 76 εμφανίσεις με τον Παναθηναϊκό μέτρησε 76 εμφανίσεις, με 13 γκολ και 10 ασίστ.
Η ανάρτηση του Τετέ:
«Υπάρχουν πράγματα στη ζωή που απλά πρέπει να κάνεις, χωρίς να προσπαθείς να καταλάβεις τα πάντα… Κι έτσι ακριβώς βρέθηκα εκεί»
ΠΗΓΗ: www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα