Παναθηναϊκός: Στα «πράσινα», ή στην Ρίβερ Πλέιτ ο Σαντίνο Αντίνο, γράφουν στην Αργεντινή
Το όνομα του παίκτη της Γοδόι Κρουζ, που στο παρελθόν συνδέθηκε και με τον Ολυμπιακό, απασχολεί τις τελευταίες ημέρες τα αργεντίνικα ΜΜΕ

Σύμφωνα με τον έμπειρο ρεπόρτερ της Ρίβερ Πλειτ, Σεμπαστιάν Σρουρ, ο Παναθηναϊκός έχει εκφράσει το ενδιαφέρον του για τον Σαντίνο Αντίνο, με τον δημοσιογράφο να κάνει μία έμμεση αναφορά στο Τριφύλλι αναρτώντας τη φανέλα της ομάδας στον προσωπικό του λογαριασμό στο «Χ».

Το όνομα του παίκτη της Γοδόι Κρουζ, που στο παρελθόν συνδέθηκε και με τον Ολυμπιακό, απασχολεί τις τελευταίες ημέρες τα αργεντίνικα ΜΜΕ, καθώς ο 20χρονος εξτρέμ βρίσκεται μπροστά σε ένα σημαντικό σταυροδρόμι στην καριέρα του και καλείται να αποφασίσει αν θα συνεχίσει στη Ρίβερ Πλέιτ ή αν θα κάνει το άλμα προς την Ευρώπη.

Όπως μεταφέρουν δημοσιογραφικές πηγές από την Αργεντινή, η Ρίβερ έχει κινηθεί αποφασιστικά για την απόκτησή του και περιμένει την τελική του απάντηση, έχοντας ήδη προχωρήσει τις επαφές με τη Γοδόι Κρουζ. Ωστόσο, το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή βλέπει θετικά την προοπτική ενός ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, γεγονός που κρατά ανοιχτό το ενδεχόμενο του να κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι.

Λίγες ημέρες πριν και η «AS» είχε συνδέσει τον Αντίνο με τους Πράσινους, αναφέροντας ότι ο παίκτης είχε κλείσει στη Ρίβερ Πλέιτ, αλλά η μεταγραφή χάλασε από τη στιγμή που άλλαξε εκπροσώπους, με τον ίδιο να τσεκάρει εκ νέου τις επιλογές του.

