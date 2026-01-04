Ναν για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό: Πρέπει να παίξουμε πιο σκληρή άμυνα για να μην τους το κάνουμε εύκολο

Κέντρικ Ναν με 27 πόντους ήταν ο κορυφαίος του Παναθηναϊκού στο νικηφόρο παιχνίδι με την Καρδίτσα.Μετά τον αγώνα ο Αμερικανός γκαρντ του ΠΑΟ μίλησε στην ΕΡΤ για την Καρδίτσα, την Euroleague αλλά και για το ματς με τον Ολυμπιακό

Για το παιχνίδι με την Καρδίτσα: «Είναι πάντα δύσκολο όταν υπάρχει γρήγορη εναλλαγή αγώνων μετά από ένα σκληρό παιχνίδι. Όμως είμαστε επαγγελματίες. Ήρθαμε χθες, κάναμε τη δουλειά μας, φροντίσαμε τα σώματά μας και θέλαμε απλώς να μπούμε στο γήπεδο και να ελέγξουμε το παιχνίδι. Θέλαμε για κάποιο διάστημα να έχουμε τον έλεγχο και να μην εξαντληθούμε, να μοιράσουμε λίγο τα λεπτά συμμετοχής, αλλά έμειναν μαζί μας σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, οπότε χρειάστηκε να παίξουμε περισσότερα λεπτά. Ήταν ένα καλό παιχνίδι και το πιο σημαντικό είναι ότι πήραμε τη νίκη».

Για το αν νιώθει κουρασμένος με τους συνεχόμενους αγώνες: «Όχι δεν νιώθω κουρασμένος. Είναι η τρίτη μου σεζόν στη EuroLeague, οπότε ξέρω καλά πώς λειτουργούν τα πράγματα. Ξέρω πώς να διαχειριστώ τη σεζόν και αυτό είναι το σημείο καμπής της χρονιάς. Μπαίνουμε στο νέο έτος και τώρα πρέπει να πάρουμε ώθηση για τα playoffs. Είμαι έτοιμος, δεν είμαι καθόλου κουρασμένος».

Για τα συνεχόμενα παιχνίδια και πως προετοιμάζεται ψυχολογικά και σωματικά: «Έχω δουλέψει πολύ στην πνευματική πειθαρχία και στην πνευματική ετοιμότητα, ώστε να μπορώ να ανταποκρίνομαι σε συνεχόμενους αγώνες, μέρα με τη μέρα και εβδομάδα με την εβδομάδα. Αυτό χτίζεται με τον χρόνο. Το καλοκαίρι είναι το πιο σημαντικό διάστημα τότε προετοιμάζομαι ουσιαστικά για τη σεζόν. Εκείνη την περίοδο κάνω όλη τη δουλειά που χρειάζεται, ώστε να είμαι έτοιμος και να αποδίδω μέσα στη διάρκεια της χρονιάς».

Για το παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό: «Ήταν ένα κλειστό παιχνίδι, κρίθηκε στις δύο-τρεις τελευταίες κατοχές, στο τελευταία δύο λεπτά. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πέτυχε ένα μεγάλο σουτ πάνω από τον Φαριντ, ένα fade away. Γενικά όμως, η άμυνά μας δεν είναι στο επίπεδο που πρέπει και αυτό αφορά και τους πέντε παίκτες στο παρκέ. Δώσαμε πολλά εύκολα σουτ, πολλά καρφώματα και εύκολες διαδρομές προς το καλάθι. Αυτό είναι υπερβολικά εύκολο για τον αντίπαλο. Η άμυνά μας πρέπει να γίνει πιο σκληρή και να μην τους επιτρέπουμε να παίζουν τόσο εύκολο μπάσκετ».

Για τα επόμενα παιχνίδια της EuroLeague: «Είμαι πανέτοιμος. Είναι δύο ομάδες που έρχονται στην έδρα μας από τις οποίες χάσαμε στη δική τους έδρα, είμαι χαρούμενος που τους αντιμετωπίζουμε τόσο σύντομα και θα μπορέσουμε να πάρουμε την εκδίκησή μας. Είμαστε έτοιμοι και για τους δύο».