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Παναθηναϊκός: Παραχωρήθηκε στη Βίλεμ ο Τόνι Βιλένα
Παναθηναϊκός: Παραχωρήθηκε στη Βίλεμ ο Τόνι Βιλένα
Παίκτης της Βίλεμ είναι και τυπικά ο Τόνι Βιλένα, με τον Παναθηναϊκό να ανακοινώνει την μεταγραφή του Ολλανδού μεσοεπιθετικού
Μετά από τρία χρόνια οι δρόμοι του Παναθηναϊκού και του Τόνι Βιλένα χωρίζουν.
Ο 31χρονος μεσοεπιθετικός που η αλήθεια είναι πως δεν βρισκόταν στα πλάνα του Τζέικομπ Νίστρουπ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ολλανδία και την Βίλεμ ΙΙ.
Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση του «τριφυλλιού» έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την παραχώρηση του Τόνι Βιλένα στη Βίλεμ ΙΙ.
Ο Ολλανδός χαφ εντάχθηκε στο Τριφύλλι το καλοκαίρι του 2023 και φόρεσε τη φανέλα της ομάδας μας σε 47 αγώνες σκοράροντας ένα γκολ, ενώ κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας το 2024.
Τόνι, σ’ ευχαριστούμε και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια!».
Τι έκανε με τον Παναθηναϊκό ο Βιλένα
Ο πρώην πλέον ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, αγωνίστηκε σε αυτά τα τρία χρόνια με τη φανέλα με το τριφύλλι στο στήθος σε 47 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις έχοντας 1 γκολ και 1 ασίστ, ενώ δέχθηκε συνολικά και 5 κίτρινες κάρτες.
Το γκολ το είχε πετύχει στις 3/1/2024 και στην αναμέτρηση των «πράσινων» με τον ΠΑΣ Γιάννινα στο οποίο ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-0.
Ο 31χρονος μεσοεπιθετικός που η αλήθεια είναι πως δεν βρισκόταν στα πλάνα του Τζέικομπ Νίστρουπ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ολλανδία και την Βίλεμ ΙΙ.
Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση του «τριφυλλιού» έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την παραχώρηση του Τόνι Βιλένα στη Βίλεμ ΙΙ.
Ο Ολλανδός χαφ εντάχθηκε στο Τριφύλλι το καλοκαίρι του 2023 και φόρεσε τη φανέλα της ομάδας μας σε 47 αγώνες σκοράροντας ένα γκολ, ενώ κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας το 2024.
Τόνι, σ’ ευχαριστούμε και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια!».
Τι έκανε με τον Παναθηναϊκό ο Βιλένα
Ο πρώην πλέον ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, αγωνίστηκε σε αυτά τα τρία χρόνια με τη φανέλα με το τριφύλλι στο στήθος σε 47 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις έχοντας 1 γκολ και 1 ασίστ, ενώ δέχθηκε συνολικά και 5 κίτρινες κάρτες.
Το γκολ το είχε πετύχει στις 3/1/2024 και στην αναμέτρηση των «πράσινων» με τον ΠΑΣ Γιάννινα στο οποίο ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-0.
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