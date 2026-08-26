Ο Σομποσλάι αποθέωσε τον Βάργκα για τα γκολ του: Πάμε Μπαρνάμπας
Ο Σομποσλάι αποθέωσε τον Βάργκα για τα γκολ του: Πάμε Μπαρνάμπας
Ο σούπερ σταρ της Λίβερπουλ έκανε story στο instagram το γκολ του συμπατριώτη και φίλου του για το 2-0 της ΑΕΚ
Τα γκολ του Μπαρνάμπας Βάργκα (και του Γιόβιτς φυσικά) για την ΑΕΚ, όπως είναι λογικό ξεπερνούν τα Ελληνικά σύνορα, μια και πρόκειται για ματς Champions League, έστω και προκριματικά.
Άλλωστε και αυτά τραβούν το ενδιαφέρον μια και όλοι θέλουν να γνωρίζουν ποιες είναι οι ομάδες που θα συμπληρώσουν τον χάρτη της φετινής League Phase.
Το 2-0 του Μπαρνάμπας Βάργκα, πάντως, έγινε story στο instagram από τον Ντόμινικ Σομποσλάι. Λογικό, μια και ο σούπερ σταρ της Λίβερπουλ είναι φίλος και συμπαίκτης στην Εθνική Ουγγαρίας με τον φορ της ΑΕΚ.
«Πάμε Μπαρνάμπας Βάργκα» έγραψε ο Σομποσλάι, που παρακολουθεί την προσπάθεια της ΑΕΚ στη ρεβάνς με τη Λέφσκι Σόφιας.
Άλλωστε και αυτά τραβούν το ενδιαφέρον μια και όλοι θέλουν να γνωρίζουν ποιες είναι οι ομάδες που θα συμπληρώσουν τον χάρτη της φετινής League Phase.
Το 2-0 του Μπαρνάμπας Βάργκα, πάντως, έγινε story στο instagram από τον Ντόμινικ Σομποσλάι. Λογικό, μια και ο σούπερ σταρ της Λίβερπουλ είναι φίλος και συμπαίκτης στην Εθνική Ουγγαρίας με τον φορ της ΑΕΚ.
«Πάμε Μπαρνάμπας Βάργκα» έγραψε ο Σομποσλάι, που παρακολουθεί την προσπάθεια της ΑΕΚ στη ρεβάνς με τη Λέφσκι Σόφιας.
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