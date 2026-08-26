Ο Σομποσλάι αποθέωσε τον Βάργκα για τα γκολ του: Πάμε Μπαρνάμπας
SPORTS
Μπαρνάμπας Βάργκα ΑΕΚ Champions League Ντόμινικ Σόμποσλαϊ

Ο Σομποσλάι αποθέωσε τον Βάργκα για τα γκολ του: Πάμε Μπαρνάμπας

Ο σούπερ σταρ της Λίβερπουλ έκανε story στο instagram το γκολ του συμπατριώτη και φίλου του για το 2-0 της ΑΕΚ

Ο Σομποσλάι αποθέωσε τον Βάργκα για τα γκολ του: Πάμε Μπαρνάμπας
Τα γκολ του Μπαρνάμπας Βάργκα (και του Γιόβιτς φυσικά) για την ΑΕΚ, όπως είναι λογικό ξεπερνούν τα Ελληνικά σύνορα, μια και πρόκειται για ματς Champions League, έστω και προκριματικά. 

Άλλωστε και αυτά τραβούν το ενδιαφέρον μια και όλοι θέλουν να γνωρίζουν ποιες είναι οι ομάδες που θα συμπληρώσουν τον χάρτη της φετινής League Phase. 

Το 2-0 του Μπαρνάμπας Βάργκα, πάντως, έγινε story στο instagram από τον Ντόμινικ Σομποσλάι. Λογικό, μια και ο σούπερ σταρ της Λίβερπουλ είναι φίλος και συμπαίκτης στην Εθνική Ουγγαρίας με τον φορ της ΑΕΚ. 

«Πάμε Μπαρνάμπας Βάργκα» έγραψε ο Σομποσλάι, που παρακολουθεί την προσπάθεια της ΑΕΚ στη ρεβάνς με τη Λέφσκι Σόφιας. 

Ο Σομποσλάι αποθέωσε τον Βάργκα για τα γκολ του: Πάμε Μπαρνάμπας

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Allwyn φέρνει στην Αθήνα το πρώτο Allwyn x McLaren Racing Live

Χιλιάδες φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να δουν το μονοθέσιο που κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών της Formula 1 το 2025 και τη θρυλική McLaren MP4/6 του Ayrton Senna να «βρυχώνται» σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα στο ΟΑΚΑ.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης