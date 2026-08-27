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Στο νοσοκομείο 14χρονος που έπεσε από ύψος τεσσάρων μέτρων στην Αχαΐα, υποχώρησαν τα κάγκελα στο ξενοδοχείο και βρέθηκε στο έδαφος
Στο νοσοκομείο 14χρονος που έπεσε από ύψος τεσσάρων μέτρων στην Αχαΐα, υποχώρησαν τα κάγκελα στο ξενοδοχείο και βρέθηκε στο έδαφος
Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο και, σύμφωνα με τους γιατρούς, δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά
Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας 14χρονος στη Δυτική Αχαΐα, έπειτα από πτώση από ύψος περίπου τεσσάρων μέτρων, όταν υποχώρησε τμήμα κάγκελου στο σημείο όπου βρισκόταν. Παρά το μεγάλο ύψος της πτώσης, ο ανήλικος απέφυγε τα σοβαρά τραύματα.
Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά σε τουριστικό κατάλυμα της περιοχής, όπου βρισκόταν ο 14χρονος, σύμφωνα με το tempo24.news. Κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί, τμήμα από τα κάγκελα υποχώρησε, με αποτέλεσμα το παιδί να χάσει τη στήριξή του και να πέσει στο κενό από ύψος τεσσάρων μέτρων.
Μετά την πτώση, ο ανήλικος μεταφέρθηκε άμεσα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο, προκειμένου να εξεταστεί από τους γιατρούς.
Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα, δεν έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό. Ο 14χρονος αναμένεται να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις και, εφόσον δεν προκύψει κάποιο πρόβλημα, θα μπορέσει να αποχωρήσει από το νοσοκομείο.
Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά σε τουριστικό κατάλυμα της περιοχής, όπου βρισκόταν ο 14χρονος, σύμφωνα με το tempo24.news. Κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί, τμήμα από τα κάγκελα υποχώρησε, με αποτέλεσμα το παιδί να χάσει τη στήριξή του και να πέσει στο κενό από ύψος τεσσάρων μέτρων.
Μετά την πτώση, ο ανήλικος μεταφέρθηκε άμεσα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο, προκειμένου να εξεταστεί από τους γιατρούς.
Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα, δεν έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό. Ο 14χρονος αναμένεται να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις και, εφόσον δεν προκύψει κάποιο πρόβλημα, θα μπορέσει να αποχωρήσει από το νοσοκομείο.
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