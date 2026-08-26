Δεύτερος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στη λίστα με τους 50 κορυφαίους Ευρωπαίους στην ιστορία του μπάσκετ
SPORTS
NBA Ευρώπη Μπάσκετ Γιάννης Αντετοκούνμπο

Δεύτερος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στη λίστα με τους 50 κορυφαίους Ευρωπαίους στην ιστορία του μπάσκετ

Η ιστοσελίδα Hoopshype δημοσίευσε μια λίστα με τους 50 κορυφαίους ευρωπαίους μπασκετμπολίστες, τοποθετώντας τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην 2η θέση πίσω από τον Ντιρκ Νοβίτσκι - Στη λίστα βρίσκονται και ο Νίκος Γκάλης με τον Βασίλη Σπανούλη

Δεύτερος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στη λίστα με τους 50 κορυφαίους Ευρωπαίους στην ιστορία του μπάσκετ
29 ΣΧΟΛΙΑ
Οι συζητήσεις για τους κορυφαίους, είναι οι συζητήσεις που απολαμβάνει ο κόσμος.

Το HoopsHype είναι μία ιστορική ιστοσελίδα, η οποία φρεσκάρει κατά καιρούς αυτές τις λίστες.

Τώρα, δημοσίευσε την ανανεωμένη λίστα με τους 50 κορυφαίους Ευρωπαίους στην ιστορία του μπάσκετ, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο πολύ ψηλά και σημαντικά ονόματα εκτός δεκάδας.

Στο νούμερο 1 το HoopsHype τοποθέτησε τον Ντιρκ Νοβίτσκι και ακριβώς πίσω του έβαλε τον Greek Freak, για τον οποίο έγραψε πως: «Είναι δεύτερος, ήδη στα 31 του χρόνια και έχει την ευκαιρία να θεωρηθεί το κορυφαίο ξένο ταλέντο στην ιστορία του NBA όταν αποσυρθεί από τη δράση. Όλα αυτά για έναν παίκτη που δεν είχε καν ελληνική υπηκοότητα όταν μεγάλωνε».

Εκτός δεκάδας έμειναν ο Άρβιντας Σαμπόνις, ο Βλάντε Ντίβατς και ο Τόνι Κούκοτς. Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα στο νούμερο 33 είναι ο παίκτης που βρίσκεται ψηλότερα στη λίστα χωρίς να έχει αγωνιστεί στο NBA.


Αναλυτικά οι 50 κορυφαίοι Ευρωπαίοι στην ιστορία του μπάσκετ:

1 Ντιρκ Νοβίτσκι
2 Γιάννης Αντετοκούνμπο
Κλείσιμο
3 Νίκολα Γιόκιτς
4 Πάου Γκασόλ
5 Τόνι Πάρκερ
6 Λούκα Ντόντσιτς
7 Ρουντί Γκομπέρ
8 Μαρκ Γκασόλ
9 Ντράζεν Πέτροβιτς
10 Πέτζα Στογιάκοβιτς
11 Άρβιντας Σαμπόνις
12 Ντέτλεφ Σρεμπφ
13 Βλάντε Ντίβατς
14 Τόνι Κούκοτς
15 Νίκολα Βούτσεβιτς
16 Ντομάντας Σαμπόνις
17 Τζόακιμ Νόα
18 Αντρέι Κιριλένκο
19 Ρίκ Σμιτς
20 Γκόραν Ντράγκιτς
21 Ζιντρούνας Ιλγκάουσκας
22 Ρίκι Ρούμπιο
23 Κρίσταπς Πορζίνγκις
24 Ντίνο Ράτζα
25 Ντανίλο Γκαλινάρι
26 Νικ Μπατούμ
27 Ντένις Σρούντερ
28 Σαρούνας Μαρτσουλιόνις
29 Γιόνας Βαλαντσιούνας
30 Χινταγέτ Τούρκογλου
31 Βικτόρ Γουεμπανιαμά
32 Μεχμέτ Οκούρ
33 Ντέγιαν Μποντιρόγκα
34 Χοσέ Καλδερόν
35 Κλιντ Καπέλα
36 Λάουρι Μάρκανεν
37 Χουάν Κάρλος Ναβάρο
38 Μπορίς Ντιό
39 Όου Τζι Ανουνόμπι
40 Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς
41 Άλπερεν Σενγκούν
42 Εβάν Φουρνιέ
43 Πρέντραγκ Ντανίλοβιτς
44 Μάρτσιν Γκόρτατ
45 Νίκος Γκάλης
46 Ίβιτσα Ζούμπατς
47 Ντένι Άβντιγια
48 Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς
49 Σουέν Νέιτερ
50 Βασίλης Σπανούλης
29 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Superbet εγκαινιάζει τη νέα εποχή του Κυπέλλου Ελλάδας – Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της League Phase

Η εταιρεία αναλαμβάνει Ονομαστικός Χορηγός της διοργάνωσης, επενδύοντας στην αναβάθμιση της εμπειρίας γύρω από το Κύπελλο και στη δημιουργία νέων δράσεων και περιεχομένου για τους φιλάθλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης