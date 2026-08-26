Δεύτερος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στη λίστα με τους 50 κορυφαίους Ευρωπαίους στην ιστορία του μπάσκετ

Η ιστοσελίδα Hoopshype δημοσίευσε μια λίστα με τους 50 κορυφαίους ευρωπαίους μπασκετμπολίστες, τοποθετώντας τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην 2η θέση πίσω από τον Ντιρκ Νοβίτσκι - Στη λίστα βρίσκονται και ο Νίκος Γκάλης με τον Βασίλη Σπανούλη