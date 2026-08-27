Τρένο παρέσυρε και σκότωσε πεζό στη Λάρισα
ΕΛΛΑΔΑ
Λάρισα Παράσυρση πεζού Hellenic Train

Τρένο παρέσυρε και σκότωσε πεζό στη Λάρισα

Η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε και οι επιβάτες μεταφέρονται με λεωφορεία στη Λάρισα - Λόγω του συμβάντος, αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής

Τρένο παρέσυρε και σκότωσε πεζό στη Λάρισα
1 ΣΧΟΛΙΟ
Θανατηφόρα παράσυρση ατόμου σημειώθηκε σήμερα το πρωί από την αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα, λίγο έξω από τη Λάρισα. Η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε και οι επιβάτες μεταφέρονται με λεωφορεία στη Λάρισα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Hellenic Train, σήμερα στις 09:12, ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας που εκτελούσε το δρομολόγιο 1593 με 68 επιβάτες (Θεσσαλονίκη- Λάρισα), αντιλήφθηκε την παρουσία ατόμου επί της σιδηροδρομικής γραμμής πριν τον Σταθμό της Λάρισας.

Η ώρα της αναχώρησης των επιβατών από την αμαξοστοιχία


Ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την παράσυρση του ατόμου.

Η αμαξοστοιχία παραμένει στο σημείο, όπου έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Λόγω του συμβάντος, αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Θεσσαλονίκη - Λάρισα.

Η Hellenic Train εκφράζει τη λύπη της για το συμβάν και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση των αιτίων.

Τρένο παρέσυρε και σκότωσε πεζό στη Λάρισα
Τρένο παρέσυρε και σκότωσε πεζό στη Λάρισα
Τρένο παρέσυρε και σκότωσε πεζό στη Λάρισα
Τρένο παρέσυρε και σκότωσε πεζό στη Λάρισα
Τρένο παρέσυρε και σκότωσε πεζό στη Λάρισα
Κλείσιμο


Πηγή φωτογραφιών και βίντεο: Larissanet, Larissapress
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η Allwyn φέρνει στην Αθήνα το πρώτο Allwyn x McLaren Racing Live

Χιλιάδες φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να δουν το μονοθέσιο που κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών της Formula 1 το 2025 και τη θρυλική McLaren MP4/6 του Ayrton Senna να «βρυχώνται» σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα στο ΟΑΚΑ.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης