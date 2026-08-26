Νίστρουπ για τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Χράβετς: Αν φτάσουμε το επίπεδό μας θα κερδίσουμε
Νίστρουπ για τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Χράβετς: Αν φτάσουμε το επίπεδό μας θα κερδίσουμε
Ο τεχνικός των πρασίνων ξεκαθάρισε πως όλα εξαρτώνται από την ομάδα του όσον αφορά τον αγώνα στην Τσεχία
Ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να είναι άνετος όσον αφορά την αυριανή ρεβάνς (27/8, 20:00) με την Χράβετς Κράλοβε στην Τσεχία για τα πλέι οφ των προκριματικών του Conference League.
Οι πράσινοι για 88 λεπτά κρατούσαν προβάδισμα δύο γκολ (2-0) αλλά στο τέλος ο πίνακας έγραψε 2-2.
Ο Τζέικομπ Νίστρουπ, παρόλα αυτά, στη Συνέντευξη Τύπου έδειξε πως έχει εμπιστοσύνη στην ομάδα του, τονίζοντας πως η έκβαση του ζευγαριού εξαρτάται από τα πόδια των παικτών του.
«Εννοείται πως είναι σημαντικό, όπως ήταν και τα υπόλοιπα πέντε. Πάντα υπάρχει ένας χαμένος κι ένας νικητής. Τώρα είμαστε στο τελευταίο ματς. Η πίεση είναι ίδια με τα δεύτερα παιχνίδι στο Πακς και στη Σόφια.
Είμαστε ένα ματς μακριά από τον στόχο μας. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να καταφέρουμε. Ήμασταν κι εμείς απογοητευμένοι, το αναλύσαμε και αξιολογήσαμε την εμφάνισή μας. Τώρα είμαστε έτοιμοι και θεωρώ πως θα τα καταφέρουμε».
Για τις λύσεις στην άμυνα: «Οι παίκτες που θα ξεκινήσουν αύριο θα είναι αρκετά καλοί για να κερδίσουν το ματς. Θα προτιμούσα φυσικά να είναι καλά ο Καλάμπρια ή ο Τσάπρας κλπ., αλλά δεν είναι και αυτό βέβαια είναι κακό, όμως είμαι προετοιμασμένος γι' αυτό. Όταν ανέλαβα, ήξερα πως είναι όλοι προετοιμασμένοι να χτίσουμε μία νέα ομάδα, κάτι που σημαίνει πως μπορεί να υπήρχαν τέτοιες καταστάσεις.
Οπότε δεν είναι έκπληξη για μένα. Αν κάνεις τους υπολογισμούς, είμαστε λίγο στενά στο κομμάτι αυτό για αύριο, οπότε θέλουμε να είμαστε τυχεροί και να αποφύγουμε τα προβλήματα».
Για την αντιμετώπιση της Χράντετς: «Βασικά έχω επικεντρωθεί στα του οίκου μας, γιατί είναι το πιο σημαντικό να βελτιώσουμε όσα δεν κάναμε καλά. Έχω μεγάλο σεβασμό σε κείνους. Είδαμε τα δύο εντός έδρας ματς που έχουν δώσει με την Τρόμσο και τη Μπεσίκτας, που ξεκίνησαν επιθετικά.
Είδαμε και κάποια ματς από την Τσεχία, που έπαιξαν με τους «μεγάλους» στην έδρα τους. Πιστεύω όμως πως αν εμείς φτάσουμε το επίπεδό μας, όχι για 70 λεπτά, αλλά για το σύνολο του αγώνα, μπορούμε να τα καταφέρουμε κι αν το πετύχουμε αυτό, τότε θα κερδίσουμε».
Για τα διαστήματα που η ομάδα του παίζει αμυντικά: «Δεν έχει σχέση με τις μεταγραφές. Έχουμε ήδη πάρει καλούς παίκτες. Έχουμε κάποια προβλήματα, που αν δεν υπήρχαν, ίσως να ήμασταν καλύτερα. Και στα δύο τελευταία ματς ήμασταν μία... ανάσα από το clean sheets κι έχοντας δεχθεί ελάχιστες τελικές.
Τα υψηλότερα xG εναντίον μας είναι πάντα στα τελευταία λεπτά. Δεν πιστεύω στην τύχη. Μπορεί να παίζει κάποιον ρόλο. Αλλά το μεγαλύτερο λάθος το κάναμε μόνοι μας και ήταν πως γίναμε πολύ παθητικοί.
Επιτρέπεται να κάνεις λάθη, αλλά όχι να κάνεις συνέχεια τα ίδια. Η δουλειά μου είναι να σιγουρευτώ ότι κάνουμε τα πράγματα που θέλουμε και σωστά. Αν είχαμε σημειώσει ένα τρίτο γκολ, όλα θα είχαν τελειώσει. Ο αντίπαλος είναι καλός στις αντεπιθέσεις. Πρέπει να επικεντρωθούμε στα πράγματα που κάνουμε καλά για να πάρουμε τη νίκη που όλοι θέλουμε. Πρέπει να αποφύγουμε τα λάθη».
Ντε Φράι: «Υπήρχε απογοήτευση»
Τους παίκτες του Παναθηναϊκού εκπροσώπησε στη συνέντευξη Τύπου, ο Στέφαν Ντε Φράι: «Υπήρχε μεγάλη απογοήτευση για όλους μας για το πως τελείωσε το περασμένο ματς. Ειδικά μετά τα πρώτα πολύ καλά 70 λεπτά που κάναμε. Είδαμε στο διάστημα αυτό την βελτίωση που είχαμε, αλλά υπάρχει δουλειά να κάνουμε ακόμα.
Αναλύσαμε το ματς κι έχουμε προετοιμαστεί να μην κάνουμε τα ίδια λάθη αύριο, ώστε να πάρουμε τη νίκη».
Για το αν βιώνει την πίεση ενόψει του αυριανού αγώνα: «Νομίζω πως σε κάθε ματς νιώθω μία υγειούς τύπου πίεση. Γιατί νοιάζομαι για το αποτέλεσμα της ομάδας και την απόδοσή μου. Είμαι συνηθισμένος έτσι. Το αυριανό ματς το βλέπω σαν μεγάλη ευκαιρία για μένα και την ομάδα. Νομίζω πως είμαστε έτοιμοι.
Το μήνυμα που θα δώσω εγώ είναι πως πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, να παίξουμε καλά και να πάρουμε το αποτέλεσμα».
Οι πράσινοι για 88 λεπτά κρατούσαν προβάδισμα δύο γκολ (2-0) αλλά στο τέλος ο πίνακας έγραψε 2-2.
Ο Τζέικομπ Νίστρουπ, παρόλα αυτά, στη Συνέντευξη Τύπου έδειξε πως έχει εμπιστοσύνη στην ομάδα του, τονίζοντας πως η έκβαση του ζευγαριού εξαρτάται από τα πόδια των παικτών του.
«Εννοείται πως είναι σημαντικό, όπως ήταν και τα υπόλοιπα πέντε. Πάντα υπάρχει ένας χαμένος κι ένας νικητής. Τώρα είμαστε στο τελευταίο ματς. Η πίεση είναι ίδια με τα δεύτερα παιχνίδι στο Πακς και στη Σόφια.
Είμαστε ένα ματς μακριά από τον στόχο μας. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να καταφέρουμε. Ήμασταν κι εμείς απογοητευμένοι, το αναλύσαμε και αξιολογήσαμε την εμφάνισή μας. Τώρα είμαστε έτοιμοι και θεωρώ πως θα τα καταφέρουμε».
Για τις λύσεις στην άμυνα: «Οι παίκτες που θα ξεκινήσουν αύριο θα είναι αρκετά καλοί για να κερδίσουν το ματς. Θα προτιμούσα φυσικά να είναι καλά ο Καλάμπρια ή ο Τσάπρας κλπ., αλλά δεν είναι και αυτό βέβαια είναι κακό, όμως είμαι προετοιμασμένος γι' αυτό. Όταν ανέλαβα, ήξερα πως είναι όλοι προετοιμασμένοι να χτίσουμε μία νέα ομάδα, κάτι που σημαίνει πως μπορεί να υπήρχαν τέτοιες καταστάσεις.
Οπότε δεν είναι έκπληξη για μένα. Αν κάνεις τους υπολογισμούς, είμαστε λίγο στενά στο κομμάτι αυτό για αύριο, οπότε θέλουμε να είμαστε τυχεροί και να αποφύγουμε τα προβλήματα».
Για την αντιμετώπιση της Χράντετς: «Βασικά έχω επικεντρωθεί στα του οίκου μας, γιατί είναι το πιο σημαντικό να βελτιώσουμε όσα δεν κάναμε καλά. Έχω μεγάλο σεβασμό σε κείνους. Είδαμε τα δύο εντός έδρας ματς που έχουν δώσει με την Τρόμσο και τη Μπεσίκτας, που ξεκίνησαν επιθετικά.
Είδαμε και κάποια ματς από την Τσεχία, που έπαιξαν με τους «μεγάλους» στην έδρα τους. Πιστεύω όμως πως αν εμείς φτάσουμε το επίπεδό μας, όχι για 70 λεπτά, αλλά για το σύνολο του αγώνα, μπορούμε να τα καταφέρουμε κι αν το πετύχουμε αυτό, τότε θα κερδίσουμε».
Για τα διαστήματα που η ομάδα του παίζει αμυντικά: «Δεν έχει σχέση με τις μεταγραφές. Έχουμε ήδη πάρει καλούς παίκτες. Έχουμε κάποια προβλήματα, που αν δεν υπήρχαν, ίσως να ήμασταν καλύτερα. Και στα δύο τελευταία ματς ήμασταν μία... ανάσα από το clean sheets κι έχοντας δεχθεί ελάχιστες τελικές.
Τα υψηλότερα xG εναντίον μας είναι πάντα στα τελευταία λεπτά. Δεν πιστεύω στην τύχη. Μπορεί να παίζει κάποιον ρόλο. Αλλά το μεγαλύτερο λάθος το κάναμε μόνοι μας και ήταν πως γίναμε πολύ παθητικοί.
Επιτρέπεται να κάνεις λάθη, αλλά όχι να κάνεις συνέχεια τα ίδια. Η δουλειά μου είναι να σιγουρευτώ ότι κάνουμε τα πράγματα που θέλουμε και σωστά. Αν είχαμε σημειώσει ένα τρίτο γκολ, όλα θα είχαν τελειώσει. Ο αντίπαλος είναι καλός στις αντεπιθέσεις. Πρέπει να επικεντρωθούμε στα πράγματα που κάνουμε καλά για να πάρουμε τη νίκη που όλοι θέλουμε. Πρέπει να αποφύγουμε τα λάθη».
Ντε Φράι: «Υπήρχε απογοήτευση»
Τους παίκτες του Παναθηναϊκού εκπροσώπησε στη συνέντευξη Τύπου, ο Στέφαν Ντε Φράι: «Υπήρχε μεγάλη απογοήτευση για όλους μας για το πως τελείωσε το περασμένο ματς. Ειδικά μετά τα πρώτα πολύ καλά 70 λεπτά που κάναμε. Είδαμε στο διάστημα αυτό την βελτίωση που είχαμε, αλλά υπάρχει δουλειά να κάνουμε ακόμα.
Αναλύσαμε το ματς κι έχουμε προετοιμαστεί να μην κάνουμε τα ίδια λάθη αύριο, ώστε να πάρουμε τη νίκη».
Για το αν βιώνει την πίεση ενόψει του αυριανού αγώνα: «Νομίζω πως σε κάθε ματς νιώθω μία υγειούς τύπου πίεση. Γιατί νοιάζομαι για το αποτέλεσμα της ομάδας και την απόδοσή μου. Είμαι συνηθισμένος έτσι. Το αυριανό ματς το βλέπω σαν μεγάλη ευκαιρία για μένα και την ομάδα. Νομίζω πως είμαστε έτοιμοι.
Το μήνυμα που θα δώσω εγώ είναι πως πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, να παίξουμε καλά και να πάρουμε το αποτέλεσμα».
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