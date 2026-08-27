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Αντίστροφη μέτρηση για την πανσέληνο του Αυγούστου: Πότε θα φωτίσει τον ουρανό το «φεγγάρι του Οξύρρυγχου»
Αντίστροφη μέτρηση για την πανσέληνο του Αυγούστου: Πότε θα φωτίσει τον ουρανό το «φεγγάρι του Οξύρρυγχου»
Το φαινόμενο θα είναι ορατό τα ξημερώματα της Παρασκευής και θα συμπέσει με μερική έκλειψη Σελήνης
Ένα ιδιαίτερο αστρονομικό θέαμα αναμένεται στον ουρανό την Παρασκευή 28 Αυγούστου, καθώς η πανσέληνος του μήνα, γνωστή ως «φεγγάρι του Οξύρρυγχου», θα συμπέσει φέτος με μερική έκλειψη Σελήνης.
Η Σελήνη θα φτάσει στην πλήρη φάση της, βρισκόμενη απέναντι από τον Ήλιο σε σχέση με τη Γη, φωτίζοντας τον νυχτερινό ουρανό.
Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην αυγουστιάτικη πανσέληνο, καθώς την ίδια ημέρα θα σημειωθεί και μερική έκλειψη Σελήνης.
Κατά την εξέλιξη του φαινομένου, σχεδόν ολόκληρος ο σεληνιακός δίσκος αναμένεται να περάσει μέσα από τη σκιά της Γης, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό θέαμα.
Η έκλειψη υπολογίζεται ότι θα αρχίσει περίπου στις 04:30 τα ξημερώματα, ενώ η ολοκλήρωσή της αναμένεται στις 07:19 το πρωί.
Το Old Farmer’s Almanac, το οποίο άρχισε να δημοσιεύει για πρώτη φορά τα ονόματα των πανσελήνων τη δεκαετία του 1930, αναφέρει ότι η πανσέληνος του Αυγούστου ονομάστηκε «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου» λόγω του ενδημικού ψαριού «μουρούνα» του γλυκού νερού των Μεγάλων Λιμνών και της λίμνης Champlain – που αλιεύεται εύκολα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου του καλοκαιριού. Το ψάρι αποτελούσε βασική πηγή τροφής για τους αυτόχθονες Αμερικανούς που ζούσαν στην περιοχή.
Παρόλο που κάποτε ο οξύρρυγχος ήταν άφθονος στα τέλη του καλοκαιριού, σήμερα είναι πιο σπάνιο να αλιευθεί εκεί.
Τα ψάρια εμφανίζονται και προϊστορικά, καθώς έχουν εντοπιστεί πριν από περίπου 136 εκατομμύρια χρόνια και πολλοί άνθρωποι τα αποκαλούν «ζωντανά απολιθώματα». Τα θηλυκά χρειάζονται περίπου 20 χρόνια για να αρχίσουν να αναπαράγονται και μπορούν να αναπαραχθούν μόνο κάθε 4 χρόνια. Ωστόσο, μπορούν να ζήσουν έως και 150 χρόνια.
Σήμερα, υπάρχουν περίπου 29 είδη παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένου του οξύρρυγχου των λιμνών που βρίσκεται στις Μεγάλες Λίμνες. Έχουν εξελιχθεί σε μέγεθος και από τεράστια ψάρια είναι πλέον όσο μεγάλα είναι και τα λαβράκια. Η λέξη «οξυρρύγχος» σημαίνει «αυτός που αναδεύει», κάτι που κάνει συγκεκριμένο ψάρι όταν ψάχνει για τροφή.
Η Σελήνη θα φτάσει στην πλήρη φάση της, βρισκόμενη απέναντι από τον Ήλιο σε σχέση με τη Γη, φωτίζοντας τον νυχτερινό ουρανό.
Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην αυγουστιάτικη πανσέληνο, καθώς την ίδια ημέρα θα σημειωθεί και μερική έκλειψη Σελήνης.
Κατά την εξέλιξη του φαινομένου, σχεδόν ολόκληρος ο σεληνιακός δίσκος αναμένεται να περάσει μέσα από τη σκιά της Γης, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό θέαμα.
Η έκλειψη υπολογίζεται ότι θα αρχίσει περίπου στις 04:30 τα ξημερώματα, ενώ η ολοκλήρωσή της αναμένεται στις 07:19 το πρωί.
Από πού πήρε το όνομά τηςΗ πανσέληνος αυτή, είναι γνωστή ως «πανσέληνος του Οξύρρυγχου» προς τιμήν των ιθαγενών Αμερικανών.
Το Old Farmer’s Almanac, το οποίο άρχισε να δημοσιεύει για πρώτη φορά τα ονόματα των πανσελήνων τη δεκαετία του 1930, αναφέρει ότι η πανσέληνος του Αυγούστου ονομάστηκε «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου» λόγω του ενδημικού ψαριού «μουρούνα» του γλυκού νερού των Μεγάλων Λιμνών και της λίμνης Champlain – που αλιεύεται εύκολα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου του καλοκαιριού. Το ψάρι αποτελούσε βασική πηγή τροφής για τους αυτόχθονες Αμερικανούς που ζούσαν στην περιοχή.
Παρόλο που κάποτε ο οξύρρυγχος ήταν άφθονος στα τέλη του καλοκαιριού, σήμερα είναι πιο σπάνιο να αλιευθεί εκεί.
Τα ψάρια εμφανίζονται και προϊστορικά, καθώς έχουν εντοπιστεί πριν από περίπου 136 εκατομμύρια χρόνια και πολλοί άνθρωποι τα αποκαλούν «ζωντανά απολιθώματα». Τα θηλυκά χρειάζονται περίπου 20 χρόνια για να αρχίσουν να αναπαράγονται και μπορούν να αναπαραχθούν μόνο κάθε 4 χρόνια. Ωστόσο, μπορούν να ζήσουν έως και 150 χρόνια.
Σήμερα, υπάρχουν περίπου 29 είδη παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένου του οξύρρυγχου των λιμνών που βρίσκεται στις Μεγάλες Λίμνες. Έχουν εξελιχθεί σε μέγεθος και από τεράστια ψάρια είναι πλέον όσο μεγάλα είναι και τα λαβράκια. Η λέξη «οξυρρύγχος» σημαίνει «αυτός που αναδεύει», κάτι που κάνει συγκεκριμένο ψάρι όταν ψάχνει για τροφή.
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