Δεν προχωράει του Πουέρτα στον Ολυμπιακό: Πληρώνει 16 εκατομμύρια αλλά ο Κολομβιανός δεν πείθεται
SPORTS
Ολυμπιακός Γκουστάβο Πουέρτα

Δεν προχωράει του Πουέρτα στον Ολυμπιακό: Πληρώνει 16 εκατομμύρια αλλά ο Κολομβιανός δεν πείθεται

Οι ερυθρόλευκοι έκαναν την κίνησή τους για τον Κολομβιανό χαφ, που όμως προτιμά ένα άλλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Δεν προχωράει του Πουέρτα στον Ολυμπιακό: Πληρώνει 16 εκατομμύρια αλλά ο Κολομβιανός δεν πείθεται
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Ο Ολυμπιακός δεν ασχολείται άλλο με την υπόθεση της μεταγραφής του Γκουστάβο Πουέρτα. 

Οι «ερυθρόλευκοι» όπως είναι γνωστό είχαν προσφέρει το ποσό των 16 εκατομμυρίων ευρώ στην Ράσινγκ Σανταντέρ, την ομάδα, που ανήκει ο παίκτης. Πρόκειται για το ποσό αντίστοιχο της ρήτρας.

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πουέρτα δεν πείθεται να έρθει στην Ελλάδα ενώ έχει προτάσεις αντίστοιχες από την Μπενφίκα και την Άιντραχτ Φρανκφούρτης. 

Ο Κολομβιανός χαφ δείχνει να έχει στα πλάνα του τη συμμετοχή σε ένα άλλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και πλέον μετά από αυτές τις εξελίξεις, ο Ολυμπιακός αποσύρεται από την υπόθεση της μεταγραφής του 23χρονου χαφ. 

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