Συγκινητική αναφορά του Δημήτρη στον Παύλο Γιαννακόπουλο: Όταν χάναμε κανείς δεν άναβε το φως στο σπίτι
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θυμήθηκε και είπε στους παίκτες του Παναθηναϊκού τι έκανε ο αείμνηστος Παύλος μετά από ήττες
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πήγε το απόγευμα του Σαββάτου στην προπόνηση του Παναθηναϊκού για να μιλήσει στους παίκτες και στους προπονητές μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό.
Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός είπε στους παίκτες ότι δεν κοιμήθηκε όλο το βράδυ και θυμήθηκε τι έκανε μετά από ήττες ο αείμνηστος πατέρας του Παύλος Γιαννακόπουλος.
«Παρακολούθησα τρεις φορές τον αγώνα αλλά σταμάτησα την τέταρτη φορά για να έρθω εδώ και να σας μιλήσω. Ξέρετε, ο πατέρας μου δεν κοιμόταν ποτέ μετά από άσχημα αποτελέσματα...
Ζούσαμε σε μια πολυκατοικία, όλη η οικογένεια. Όταν χάναμε, κανένα φως δεν άναβε. Κανείς δεν κοιμόταν, ιδιαίτερα μετά από εντός έδρας ήττες από τον Ολυμπιακό» είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
