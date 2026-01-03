ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες σε Μαρτίνο, Κόμβο Βαγίων, Κιάτο και Αρχαία Νεμέα, έκλεισαν δρόμους οι αγρότες

Συγκινητική αναφορά του Δημήτρη στον Παύλο Γιαννακόπουλο: Όταν χάναμε κανείς δεν άναβε το φως στο σπίτι
Δημήτρης Γιαννακόπουλος Παύλος Γιαννακόπουλος Παναθηναϊκός

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θυμήθηκε και είπε στους παίκτες του Παναθηναϊκού τι έκανε ο αείμνηστος Παύλος μετά από ήττες

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πήγε το απόγευμα του Σαββάτου στην προπόνηση του Παναθηναϊκού για να μιλήσει στους παίκτες και στους προπονητές μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό. 

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός είπε στους παίκτες ότι δεν κοιμήθηκε όλο το βράδυ και θυμήθηκε τι έκανε μετά από ήττες ο αείμνηστος πατέρας του Παύλος Γιαννακόπουλος. 

«Παρακολούθησα τρεις φορές τον αγώνα αλλά σταμάτησα την τέταρτη φορά για να έρθω εδώ και να σας μιλήσω. Ξέρετε, ο πατέρας μου δεν κοιμόταν ποτέ μετά από άσχημα αποτελέσματα...

Ζούσαμε σε μια πολυκατοικία, όλη η οικογένεια. Όταν χάναμε, κανένα φως δεν άναβε. Κανείς δεν κοιμόταν, ιδιαίτερα μετά από εντός έδρας ήττες από τον Ολυμπιακό» είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. 
