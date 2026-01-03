Γιαννακόπουλος: Τη στιγμή που άλλοι απολαμβάνουν νέα λάβαρα 0-10 νίκες, ο Παντοκράτωρ σας έχει 1-0

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προχώρησε σε νέα ανάρτηση σε story στο Instagram για να σχολιάσει το ντέρμπι του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το Telekom Center Athens, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 87-82 και φτάνοντας τις δέκα συνεχόμενες νίκες απέναντι στους «πράσινους» στην EuroLeague.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω ανάρτησής του μετά το φινάλε εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στον προπονητή του Παναθηναϊκού AKTOR, Έργκιν Άταμαν.

Στη συνέχεια, σχολίασε και όσα υποστήριξε ο εκ των ιδιοκτητών της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Γιώργος Αγγελόπουλος, στην υποδοχή της ομάδας του από τον κόσμο στο στάδιο «Ειρήνης και Φιλίας» μετά το ντέρμπι.

«Και ναι μπορεί να έχουμε πολλά προβλήματα λυμένα διότι τα αντιμετωπίσαμε με ίδιες πρωτοβουλίες... Υπάρχει ακόμα ένα όμως που δεν έχουμε λύσει, που σε όλη την Ευρώπη μόνο εσείς έχετε λύσει. Το να μην αγωνιζόμαστε εναντίον περισσότερους», έγραψε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Ο ισχυρός άντρας της «πράσινης» ΚΑΕ δεν έμεινε μόνο σε αυτό και ανήρτησε ακόμα ένα Instagram story για να σχολιάσει την κατάσταση.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Τη στιγμή που άλλοι απολαμβάνουν νέα λάβαρα, 0-10 νίκες. Την ίδια περίοδο χρόνου που σας βολεύει. Ο Παντοκράτωρ σας έχει 1-0. Ξεκάθαρα θα προτιμούσα να είμαι ο κάτω».

