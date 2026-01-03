Ένταση στην παραλιακή του Ηρακλείου ανάμεσα σε οπαδούς του ΟΦΗ και του Ολυμπιακού, πριν τον τελικό του Super Cup

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες σε Μαρτίνο, Κόμβο Βαγίων, Κιάτο και Αρχαία Νεμέα, έκλεισαν δρόμους οι αγρότες

SPORTS
ΟΦΗ Ολυμπιακός Super Cup

Οι οπαδοί πέταξαν πέτρες και άλλα αντικείμενα, με τις δυνάμεις των ΜΑΤ να αντιδρούν άμεσα

Ένταση σημειώθηκε μεταξύ οπαδών του ΟΦΗ και του Ολυμπιακού στην παραλιακή του Ηρακλείου, πριν από τον τελικό του Super Cup (17:00).

Όπως αναφέρει το neakriti.gr το οποίο δημοσιεύει και σχετικές φωτογραφίες, η ένταση σημειώθηκε όταν το πρωί κατέφθασαν στο Ηράκλειο, μέσω Πειραιά, περίπου 400 οπαδοί του Ολυμπιακού, οι οποίοι πραγματοποίησαν πορεία κατά μήκος της παραλιακής προς τη Νέα Αλικαρνασσό.

Παρά τη διακριτική αλλά εκτεταμένη παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων, σημειώθηκαν επεισόδια χαμηλής έντασης στην περιοχή έξω από το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, που έχει οριστεί ως σημείο συγκέντρωσης για τη μετακίνηση των φιλάθλων των «ερυθρόλευκων» προς το γήπεδο.

Η συνάντηση είχε οριστεί για το μεσημέρι, ωστόσο οι οπαδοί του Ολυμπιακού μεταφέρθηκαν νωρίτερα στο σημείο στη παραλιακή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μικρή ομάδα οπαδών των δύο ομάδων προχώρησε σε ρίψη πετρών και σε μικρή έκτασης επεισόδια μεταξύ τους, με τις δυνάμεις στο ΜΑΤ να φτάνουν στο σημείο, όπου αντέδρασαν άμεσα.

Η κατάσταση εκτονώθηκε σε σύντομο χρόνο, με τις αρχές πάντως να διατηρούν αυξημένη επιτήρηση σε όλη την πόλη του Ηρακλείου.

nea_kriti__6_
nea_kriti__5_
nea_kriti__4_
nea_kriti__3_
nea_kriti__2_
nea_kriti__1_

