Ένταση στην παραλιακή του Ηρακλείου ανάμεσα σε οπαδούς του ΟΦΗ και του Ολυμπιακού, πριν τον τελικό του Super Cup

Ένταση σημειώθηκε μεταξύ οπαδών του ΟΦΗ και του Ολυμπιακού στην παραλιακή του Ηρακλείου, πριν από τον τελικό του Super Cup (17:00).Όπως αναφέρει το neakriti.gr το οποίο δημοσιεύει και σχετικές φωτογραφίες, η ένταση σημειώθηκε όταν το πρωί κατέφθασαν στο Ηράκλειο, μέσω Πειραιά, περίπου 400 οπαδοί του Ολυμπιακού, οι οποίοι πραγματοποίησαν πορεία κατά μήκος της παραλιακής προς τη Νέα Αλικαρνασσό.Παρά τη διακριτική αλλά εκτεταμένη παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων, σημειώθηκαν επεισόδια χαμηλής έντασης στην περιοχή έξω από το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, που έχει οριστεί ως σημείο συγκέντρωσης για τη μετακίνηση των φιλάθλων των «ερυθρόλευκων» προς το γήπεδο.Η συνάντηση είχε οριστεί για το μεσημέρι, ωστόσο οι οπαδοί του Ολυμπιακού μεταφέρθηκαν νωρίτερα στο σημείο στη παραλιακή.Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μικρή ομάδα οπαδών των δύο ομάδων προχώρησε σε ρίψη πετρών και σε μικρή έκτασης επεισόδια μεταξύ τους, με τις δυνάμεις στο ΜΑΤ να φτάνουν στο σημείο, όπου αντέδρασαν άμεσα.Η κατάσταση εκτονώθηκε σε σύντομο χρόνο, με τις αρχές πάντως να διατηρούν αυξημένη επιτήρηση σε όλη την πόλη του Ηρακλείου.