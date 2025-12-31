Στα νοκ άουτ Νιγηρία, Τυνησία, Σενεγάλη, Κονγκό, Μπενίν και Τανζανία: Τα πρώτα 4 ζευγάρια της φάσης των «16» του Κόπα Άφρικα

Το βράδυ της Τετάρτης (31/12) θα γίνουν γνωστά τα υπόλοιπα «ζευγάρια» στα νοκ άουτ του τουρνουά





Μετά τα αποτελέσματα της Τρίτης (30/12) στον 3ο και 4ο όμιλο συμπληρώνεται σιγά-σιγά και το παζλ της φάσης των «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής με τέσσερα από τα οκτώ ζευγάρια να είναι ήδη γνωστά.



Η Τυνησία πήρε την 2η θέση του Γ' ομίλου και στις 3 Ιανουαρίου θα συναντηθεί με το Μάλι (2ο στον Α' όμιλο) στις 10 το βράδυ (ώρα Ελλάδας).



Τανζανία ως 3η του Γ' ομίλου στην επόμενη φάση θα τεθεί αντιμέτωπη με το Μαρόκο, που πήρε την πρωτιά στο Α' γκρουπ. Η τελική κατάταξη στον Δ' όμιλο έφερε το Μπενίν στην 3η θέση και, πλέον, στις 5/1 θα βρεθεί στον δρόμο της Αιγύπτου, που τερμάτισε στην κορυφή του Β' ομίλου της διοργάνωσης.



Σενεγάλη και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό μετά τις σημερινές τους νίκες επί των Μπενίν (3-0) και Μποτσουάνα (3-0) εξασφάλισαν την πρώτη και δεύτερη θέση του Δ' γκρουπ, με το Κονγκό να παίζει με την πρώτη του 5ου ομίλου, Αλγερία.



Το βράδυ της Τετάρτης (31/12) θα γίνουν γνωστά τα υπόλοιπα «ζευγάρια» στα νοκ άουτ του τουρνουά.



Α όμιλος



29/12



Κομόρες-Μάλι 0-0

Ζάμπια-Μαρόκο 0-3



Η βαθμολογία



Μαρόκο 3 (6-1) 7 - Προκρίθηκε στη φάση των «16»

Μάλι 3 (2-2) 3 - Προκρίθηκε στη φάση των «16»

Κομόρες 3 (0-2) 2

Ζάμπια 3 (1-4) 2





Β όμιλος



29/12



Ανγκόλα-Αίγυπτος 0-0

Ζιμπάμπουε-Ν. Αφρική 2-3



Η βαθμολογία



Αίγυπτος 3 (3-1) 7 - Προκρίθηκε στη φάση των «16»

Νότια Αφρική 3 (5-4) 6 - Προκρίθηκε στη φάση των «16»

Ανγκόλα 3 (2-3) 2

Ζιμπάμπουε 3 (4-6) 1





Γ όμιλος



30/12



Τανζανία-Τυνησία 1-1

Ουγκάντα-Νιγηρία 1-3



Η βαθμολογία



Νιγηρία 3 (8-4) 9 - Προκρίθηκε στη φάση των «16»

Τυνησία 3 (6-5) 4 - Προκρίθηκε στη φάση των «16»

Τανζανία 3 (3-4) 2 - Προκρίθηκε στη φάση των «16»

Ουγκάντα 3 (3-7) 1





Δ όμιλος



30/12



Μπενίν – Σενεγάλη 0-3

Μποτσουάνα – ΛΔ Κονγκό 0-3



Η βαθμολογία



Σενεγάλη 3 (7-1) 7 - Προκρίθηκε στη φάση των «16»

Κονγκό 3 (5-1) 7 - Προκρίθηκε στη φάση των «16»

Μπενίν 3 (1-4) 3 - Προκρίθηκε στη φάση των «16»

Μποτσουάνα 3 (0-7) 0





Ε όμιλος



31/12



Ισημερινή Γουινέα–Αλγερία 18:00

Σουδάν – Μπουρκίνα Φάσο 18:00



Η βαθμολογία



Αλγερία 2 (4-0) 6 - Προκρίθηκε στη φάση των «16»

Μπουρκίνα Φάσο 2 (2-2) 3

Σουδάν 2 (1-3) 3

Ισημερινή Γουινέα 2 (1-3) 0





ΣΤ όμιλος



31/12



Γκαμπόν – Ακτή Ελεφαντοστού 21:00

Μοζαμβίκη – Καμερούν 21:00



Η βαθμολογία



Καμερούν 2 (2-1) 4

Ακτή Ελεφαντοστού 2 (2-1) 4

Μοζαμβίκη 2 (3-3) 3

Γκαμπόν 2 (2-4) 0



Προημιτελικοί



09/01/2026



Νικητής 2 – Νικητής 1, 18:00

Νικητής 4 – Νικητής 3, 22:00



10/01/2026



Νικητής 7 – Νικητής 6, 18:00

Νικητής 5 – Νικητής 8, 21:00



Ημιτελικοί



14/01/2026



Ημιτελικός 1, 19:00

Ημιτελικός 2, 22:00



Μικρός Τελικός



17/01/2026, 18:00



Τελικός



18/01/2026, 21:00



Στάδιο: Prince Moulay Abdellah, Ραμπάτ