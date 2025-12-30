Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Χόρνετς - Μπακς 113-123: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «καθάρισε» στη Σάρλοτ και υπέγραψε τη δεύτερη σερί νίκη των Ελαφιών, δείτε βίντεο
Χόρνετς - Μπακς 113-123: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «καθάρισε» στη Σάρλοτ και υπέγραψε τη δεύτερη σερί νίκη των Ελαφιών, δείτε βίντεο
Με περιορισμένο χρόνο συμμετοχής αλλά καθοριστική παρουσία, ο Έλληνας σούπερ σταρ κράτησε ζωντανές τις ελπίδες του Μιλγουόκι για την postseason
Τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους πανηγύρισαν τα ξημερώματα της Τρίτης (30 Δεκεμβρίου) οι Μιλγουόκι Μπακς, επικρατώντας με 123-113 των Σάρλοτ Χόρνετς στη Σάρλοτ, με τον Γιάννης Αντετοκούνμπο να βάζει την υπογραφή του στο φινάλε.
Παρότι αγωνίστηκε υπό αυστηρό minutes restriction, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν και πάλι καθοριστικός. Σε μόλις 25 λεπτά συμμετοχής, ο Έλληνας φόργουορντ τελείωσε τον αγώνα με 24 πόντους, 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ, διαβάζοντας άψογα το παιχνίδι και χωρίς να πιέσει καταστάσεις. Όταν η μπάλα «έκαιγε» στο τελευταίο δωδεκάλεπτο, ήταν εκείνος που ανέλαβε δράση, σφραγίζοντας τη νίκη των «Ελαφιών».
Με αυτό το αποτέλεσμα, οι Μπακς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 14-19 (8-8 εντός και 6-11 εκτός έδρας), αναπτερώνοντας τις ελπίδες τους για παρουσία στα playoffs.
Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως, η εικόνα άλλαξε. Τα «Ελάφια» ανέβασαν ένταση, έτρεξαν επιμέρους σκορ 23-32 στην τρίτη περίοδο και πήραν τα ηνία του αγώνα (89-95), χωρίς να τα χάσουν ξανά μέχρι το τέλος.
Οι Χόρνετς, που έπεσαν στο 11-21, πλήρωσαν τις απουσίες και την έλλειψη δυνάμεων στο τέλος, παρά τις καλές εμφανίσεις των Μίλερ και Μπολ.
Τα δωδεκάλεπτα: 26-25, 66-63, 89-95, 113-123
ΣΑΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ (Τσαρλς Λι): Τζέιμς, Μπρίτζες 3 (1), Ντιαμπατέ 14 (6/9 δίποντα, 2/2 βολές, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ), Μίλερ 31 (6/10 δίποντα, 3/12 τρίποντα, 10/12 βολές, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Μπολ 26 (3/10 δίποντα, 6/13 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 6 λάθη), Γκριν 10 (2/7 τρίποντα), Μαν, Χολ 3, Σέξτον 16 (3/8 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 8 ασίστ), Σαλαούν 3 (1 τρίποντο, 11 ριμπάουντ), ΜακΝίλι 7 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ)
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Ντοκ Ρίβερς): Γκριν 5 (1/5 τρίποντα), Αντετοκούνμπο 24, Τέρνερ 23 (4/7 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 6/6 βολές, 6 ριμπάουντ, 4 μπλοκ), Πόρτερ 15 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ρόλινς 13 (2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Τρεντ 9 (3/5 τρίποντα), Κούζμα 6 (5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Πόρτις 25 (5/7 τρίποντα), Σιμς, Χάρις 3 (1)
Παρότι αγωνίστηκε υπό αυστηρό minutes restriction, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν και πάλι καθοριστικός. Σε μόλις 25 λεπτά συμμετοχής, ο Έλληνας φόργουορντ τελείωσε τον αγώνα με 24 πόντους, 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ, διαβάζοντας άψογα το παιχνίδι και χωρίς να πιέσει καταστάσεις. Όταν η μπάλα «έκαιγε» στο τελευταίο δωδεκάλεπτο, ήταν εκείνος που ανέλαβε δράση, σφραγίζοντας τη νίκη των «Ελαφιών».
Με αυτό το αποτέλεσμα, οι Μπακς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 14-19 (8-8 εντός και 6-11 εκτός έδρας), αναπτερώνοντας τις ελπίδες τους για παρουσία στα playoffs.
Δυσκολίες στο πρώτο ημίχρονο, αντίδραση μετά την ανάπαυλαΤο ματς δεν ξεκίνησε ιδανικά για το Μιλγουόκι. Οι Χόρνετς μπήκαν πιο δυνατά, προηγήθηκαν με 26-25 στο τέλος της πρώτης περιόδου και πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα τριών πόντων (66-63). Οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν τις απουσίες των Μπακς στην άμυνα και κράτησαν τον έλεγχο του ρυθμού.
Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως, η εικόνα άλλαξε. Τα «Ελάφια» ανέβασαν ένταση, έτρεξαν επιμέρους σκορ 23-32 στην τρίτη περίοδο και πήραν τα ηνία του αγώνα (89-95), χωρίς να τα χάσουν ξανά μέχρι το τέλος.
Στήριξη από Πόρτις και ΤέρνερΠέρα από τον Αντετοκούνμπο, καθοριστική ήταν η συμβολή του Μπόμπι Πόρτις, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με 25 πόντους σε μόλις 23 λεπτά. Ο Μάιλς Τέρνερ πρόσθεσε 23 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 μπλοκ, προσφέροντας λύσεις και στις δύο πλευρές του παρκέ, ενώ το δίδυμο Πόρτερ – Ρόλινς βοήθησε σε όλους τους τομείς.
Οι Χόρνετς, που έπεσαν στο 11-21, πλήρωσαν τις απουσίες και την έλλειψη δυνάμεων στο τέλος, παρά τις καλές εμφανίσεις των Μίλερ και Μπολ.
Στόχος το «διπλό» πριν την αλλαγή του χρόνουΟι Μπακς συνεχίζουν την προσπάθειά τους, με επόμενο στόχο να αποχαιρετήσουν το 2025 με εκτός έδρας νίκη απέναντι στους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, ελπίζοντας ότι η σταθερή παρουσία του Αντετοκούνμπο θα αποτελέσει το σημείο αναφοράς για την αντεπίθεση στη βαθμολογία.
Τα δωδεκάλεπτα: 26-25, 66-63, 89-95, 113-123
ΣΑΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ (Τσαρλς Λι): Τζέιμς, Μπρίτζες 3 (1), Ντιαμπατέ 14 (6/9 δίποντα, 2/2 βολές, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ), Μίλερ 31 (6/10 δίποντα, 3/12 τρίποντα, 10/12 βολές, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Μπολ 26 (3/10 δίποντα, 6/13 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 6 λάθη), Γκριν 10 (2/7 τρίποντα), Μαν, Χολ 3, Σέξτον 16 (3/8 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 8 ασίστ), Σαλαούν 3 (1 τρίποντο, 11 ριμπάουντ), ΜακΝίλι 7 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ)
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Ντοκ Ρίβερς): Γκριν 5 (1/5 τρίποντα), Αντετοκούνμπο 24, Τέρνερ 23 (4/7 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 6/6 βολές, 6 ριμπάουντ, 4 μπλοκ), Πόρτερ 15 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ρόλινς 13 (2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Τρεντ 9 (3/5 τρίποντα), Κούζμα 6 (5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Πόρτις 25 (5/7 τρίποντα), Σιμς, Χάρις 3 (1)
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα