Ούτε 10 λεπτά δεν χρειάστηκε ο Ελ Κααμπί: Άνοιξε το σκορ για το Μαρόκο κόντρα στην Ζάμπια για το Κόπα Άφρικα, δείτε το γκολ
Ο σέντερ φορ του Ολυμπιακού στο 9ο λεπτό της αναμέτρησης άνοιξε το σκορ στο ματς του Μαρόκου κόντρα στη Ζάμπια με κεφαλιά ανάμεσα σε τρεις αμυντικούς
Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί συνεχίζει να σκίζει τα δίχτυα και με την Εθνική Μαρόκου. Μετά το εντυπωσιακό ψαλιδάκι κόντρα στις Κομόρες, στην πρεμιέρα του Κόπα Άφρικα, χρειάστηκε μόλις 9 λεπτά για να ανοίξει το σκορ στο ματς εναντίον της Ζάμπια για την τρίτη αγωνιστική.
Μετά από σέντρα του πρώην «πράσινου» Αζεντίν Ουναΐ, ο σέντερ φορ του Ολυμπιακού τρύπωσε στην καρδιά της άμυνας και ανάμεσα σε τρεις αμυντικούς κατάφερε να πάρει την κεφαλιά και να βάλει μπροστά την ομάδα του.
Θυμίζουμε ότι το Μαρόκο έχει ήδη προκριθεί στην επόμενη φάση, έχοντας τέσσερις βαθμούς και θέλει τη νίκη για να πάρει την πρώτη θέση στον όμιλό της.
