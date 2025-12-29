Τζολάκης και Ποντένσε τα πήγαν περίφημα σε logo quiz ομάδων της Euroleague, δείτε βίντεο
Ολυμπιακός Euroleague Ντανιέλ Ποντένσε Κωνσταντής Τζολάκης

Τζολάκης και Ποντένσε τα πήγαν περίφημα σε logo quiz ομάδων της Euroleague, δείτε βίντεο

Οι δύο άσοι των ερυθρολεύκων έχουν βρεθεί αρκετές φορές στο ΣΕΦ για να παρακολουθήσουν αγώνες του μπασκετικού Ολυμπιακού

Κωνσταντής Τζολάκης και Ντάνιελ Ποντένσε έκαναν επίδειξη των γνώσεων τους όσον αφορά τη Euroleague στο τεστ που τους έκανε ο Ολυμπιακός.

Οι δύο άσοι των ερυθρόλευκων κλήθηκαν να βρουν τα σήματα των ομάδων που συμμετέχουν στη EuroLeague και όπως αποδεικνύει το παρακάτω βίντεο τα πήγαν υπέροχα, αφού δεν λάθεψαν σε κανένα.

Αναλυτικά, βρήκαν κατά σειρά αυτά των Βιλερμπάν, Παρί, Ερυθρού Αστέρα, Dubai BC, Μπασκόνια, Βαλένθια, Βίρτους Μπολόνια και Ζάλγκιρις.

Οι δύο παίκτες των ερυθρολεύκων έχουν βρεθεί πολλές φορές στο ΣΕΦ για να δουν τον μπασκετικό Ολυμπιακό, έτσι φαίνεται να έχουν αποστηθίσει τις ομάδες τις οποίες αντιμετωπίζει.

1 ΣΧΟΛΙΟ

