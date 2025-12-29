Primeira Liga: Ασίστ ο Παυλίδης στο 2-2 της Μπενφίκα κόντρα στην Μπράγκα, 4άρα η Σπόρτινγκ στη Ρίο Άβε

Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο απομακρύνθηκε από την πρωτοπόρο Πόρτο και έμεινε 5 βαθμούς πίσω από την 2η Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη - Δείτε τα γκολ