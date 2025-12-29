Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Primeira Liga: Ασίστ ο Παυλίδης στο 2-2 της Μπενφίκα κόντρα στην Μπράγκα, 4άρα η Σπόρτινγκ στη Ρίο Άβε
Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο απομακρύνθηκε από την πρωτοπόρο Πόρτο και έμεινε 5 βαθμούς πίσω από την 2η Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη - Δείτε τα γκολ
Σημαντικό έδαφος στη μάχη του τίτλου της Primeira Liga, αλλά και της εξόδου στο Champions League της επόμενης σεζόν, έχασε απόψε η Μπενφίκα.
Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο άφησε δύο πολύτιμους βαθμούς στην έδρα της Μπράγκα (2-2), στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής και κινδυνεύει να βρεθεί στο -10 από την πρωτοπόρο, Πόρτο, εφόσον οι «δράκοι» επικρατήσουν επί της ουραγού AVS.
Ο Βαγγέλης Παυλίδης έπαιξε σε όλο το παιχνίδι κόντρα στην Μπράγκα και μπορεί αυτή τη φορά να μην σκόραρε, ωστόσο, από δική του ασίστ προήλθε το γκολ ισοφάρισης των «Λουζιτανών» στο 53ο λεπτό, με το οποίο ο Όρσνες «έγραψε» το τελικό σκορ.
Εμφατική νίκη για την Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη απέναντι στην... ελληνική Ρίο Άβε, αφού τα Λιοντάρια επικράτησαν 4-0 και συνέχισαν την καταδίωξη της Πόρτο. Βασικοί οι Ιωαννίδης και Βαγιαννίδης για την Σπόρτινγκ, ενώ από πλευράς Ρίο Άβε αγωνίστηκαν οι Αθανασίου, Λιάβας, Ντόη και Βρουσάι.
Τον χορό των γκολ άνοιξε ο Σουάρες στο 34ο λεπτό για να ακολουθήσει το ξέσπασμα του δευτέρου ημιχρόνου. Στο 53', ο Αραούχο μετά από ασίστ του πρωταγωνιστή Σουάρες διπλασίασε τα τέρματα των γηπεδούχων και ο τελευταίος με δύο δικά του τέρματα στο 60' και στο 61' ολοκλήρωσε το χατ-τρικ διαμορφώνοντας και το τελικό αποτέλεσμα.
Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Φαμαλικάο-Εστρέλα Αμαδόρα 2-3
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Πόρτο 43
Σπόρτινγκ Λισ. 41
Μπενφίκα 36
Ζιλ Βισέντε 27
Μπράγκα 26
Φαμαλικάο 23
Γκιμαράες 22
Μορεϊρένσε 21
Εστορίλ 20
Εστρέλα Αμαδόρα 18
Ρίο Άβε 17
Αλβέρκα 17
Νασιονάλ 16
Σάντα Κλάρα 16
Αρούκα 14
Κάσα Πία 14
Τοντέλα 9
AVS 4
