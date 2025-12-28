Δημοσιεύματα στη Σερβία: Συμφώνησε με Ολυμπιακό ο Τζόουνς, διατεθειμένη η ομάδα να πληρώσει την Παρτίζαν για να τελειώσει άμεσα
Δημοσιεύματα στη Σερβία: Συμφώνησε με Ολυμπιακό ο Τζόουνς, διατεθειμένη η ομάδα να πληρώσει την Παρτίζαν για να τελειώσει άμεσα
Στην Σερβία κάνουν λόγο για συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Ταϊρίκ Τζόουνς πριν καν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση στην οποία συμμετέχει για την ABA League
Δημοσίευμα από τη Σερβία και συγκεκριμένα από το Sport Κlub που επικαλείται ελληνική πηγή, αναφέρει ότι ο Ταϊρίκ Τζόουνς έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό.
Ωστόσο, η υπόθεση μόνο απλή δεν θεωρείται με το σέρβικο μέσο να αναφέρει χαρακτηριστικά: «Οι ερυθρόλευκοι δεν θέλουν να μπουν σε πλειστηριασμό με άλλες ομάδες, γι’ αυτό και του ζήτησαν να αποδεσμευθεί και στη συνέχεια να πέσουν οι υπογραφές. Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να πληρώσει ένα μικρό ποσό στην Παρτίζαν για να τελειώσει την υπόθεση πιο γρήγορα και πιο εύκολα».
Την ίδια στιγμή, στον Ολυμπιακό γνωρίζουν καλά πως δεν είναι ο μοναδικός σύλλογος που παρακολουθεί την περίπτωση του σέντερ της Παρτίζαν, με άλλες ομάδες – ακόμη και από την EuroLeague – να φέρονται έτοιμες να προσφέρουν οικονομικά καλύτερους όρους.
Παρά τις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, ο Τζόουνς συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή της Παρτίζαν για το παιχνίδι με τη Σπλιτ και τα νέα βγήκαν στη δημοσιότητα όσο το ματς ήταν σε εξέλιξη. Μένει να φανεί αν αυτή η εμφάνιση θα αποτελέσει και την τελευταία του με τα «ασπρόμαυρα», καθώς η 5η Ιανουαρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για τη λύση συμβολαίων, ώστε ένας παίκτης να έχει δικαίωμα συμμετοχής με άλλη ομάδα της EuroLeague μέσα στην ίδια σεζόν.
Πηγή: gazzetta.gr
Ωστόσο, η υπόθεση μόνο απλή δεν θεωρείται με το σέρβικο μέσο να αναφέρει χαρακτηριστικά: «Οι ερυθρόλευκοι δεν θέλουν να μπουν σε πλειστηριασμό με άλλες ομάδες, γι’ αυτό και του ζήτησαν να αποδεσμευθεί και στη συνέχεια να πέσουν οι υπογραφές. Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να πληρώσει ένα μικρό ποσό στην Παρτίζαν για να τελειώσει την υπόθεση πιο γρήγορα και πιο εύκολα».
Την ίδια στιγμή, στον Ολυμπιακό γνωρίζουν καλά πως δεν είναι ο μοναδικός σύλλογος που παρακολουθεί την περίπτωση του σέντερ της Παρτίζαν, με άλλες ομάδες – ακόμη και από την EuroLeague – να φέρονται έτοιμες να προσφέρουν οικονομικά καλύτερους όρους.
Παρά τις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, ο Τζόουνς συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή της Παρτίζαν για το παιχνίδι με τη Σπλιτ και τα νέα βγήκαν στη δημοσιότητα όσο το ματς ήταν σε εξέλιξη. Μένει να φανεί αν αυτή η εμφάνιση θα αποτελέσει και την τελευταία του με τα «ασπρόμαυρα», καθώς η 5η Ιανουαρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για τη λύση συμβολαίων, ώστε ένας παίκτης να έχει δικαίωμα συμμετοχής με άλλη ομάδα της EuroLeague μέσα στην ίδια σεζόν.
Πηγή: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα