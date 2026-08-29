Ο Άδωνις Γεωργιάδης για το τέλος του Εμφυλίου: Η ομιλία του Γεωργίου Παπανδρέου το 1949 και το «ευτυχώς ηττήθηκε η Αριστερά»
Ο Άδωνις Γεωργιάδης για το τέλος του Εμφυλίου: Η ομιλία του Γεωργίου Παπανδρέου το 1949 και το «ευτυχώς ηττήθηκε η Αριστερά»
Με αφορμή τη συμπλήρωση 77 ετών από τις τελευταίες μάχες στον Γράμμο και το Βίτσι, ο υπουργός Υγείας παρέθεσε την ομιλία του «Γέρου της Δημοκρατίας» στην Πάτρα τον Αύγουστο του 1949 – «Είμαι υπέρ της εθνικής συμφιλίωσης, αλλά ο ένας πρέπει να σέβεται τους νεκρούς του άλλου», έγραψε
Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στην επέτειο από τη λήξη των μαχών στον Γράμμο και το Βίτσι, που σηματοδότησαν το τέλος του Εμφυλίου Πολέμου το 1949.
Ο κ. Γεωργιάδης υποστηρίζει ότι κατά τη Μεταπολίτευση κυριάρχησε, όπως αναφέρει, μια συγκεκριμένη ανάγνωση των γεγονότων της περιόδου, με αποτέλεσμα να υποβαθμιστεί η μνήμη των στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους στις μάχες με τον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας. «Εκεί πέθαναν Έλληνες για να μείνει η Ελλάδα ελεύθερη Δημοκρατία και οφείλουμε να τους τιμούμε», γράφει, ενώ τάσσεται υπέρ της εθνικής συμφιλίωσης, σημειώνοντας ωστόσο ότι αυτή «προϋποθέτει ότι ο ένας θα σέβεται τους νεκρούς του άλλου».
Στην ίδια ανάρτηση ο υπουργός Υγείας χρησιμοποιεί ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα για την έκβαση του Εμφυλίου, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Η Αριστερά τότε ηττήθηκε και ευτυχώς, ο κομμουνισμός ηττήθηκε και ευτυχώς. Αυτή είναι η ιστορική αλήθεια».
Ο Άδωνις Γεωργιάδης συνοδεύει την ανάρτησή του με απόσπασμα από την ιστορική ομιλία που είχε εκφωνήσει ο Γεώργιος Παπανδρέου στην Πάτρα στις 14 Αυγούστου 1949, λίγες ημέρες πριν από την ολοκλήρωση των τελευταίων μεγάλων επιχειρήσεων του Εμφυλίου. Όπως σημειώνει, επέλεξε την ομιλία του «Γέρου της Δημοκρατίας» επειδή, κατά την άποψή του, οι δημοκρατικές περγαμηνές του δεν αμφισβητούνται και η φρασεολογία της αποτυπώνει το κλίμα της συγκεκριμένης ιστορικής περιόδου.
Ο υπουργός κλείνει την ανάρτησή του με τη φράση: «Αιωνία η Μνήμη όλων όσων θυσιάστηκαν για την Ελλάδα μας».
Ακολουθεί το κείμενο της ανάρτησης του υπουργού Υγείας:
Σαν σήμερα το 1949 τελείωσαν οι μάχες στο Γράμμο και στο Βίτσι. Είναι το επίσημο τέλος του εμφυλίου Πολέμου και της προσπάθειας των κομμουνιστών τότε, να γκρεμίσουν την Δημοκρατία και να περάσουν την Ελλάδα στο Σοβιετικό μπλοκ. Στην Μεταπολίτευση κατάφερε η Αριστερά να μας κάνει να ξεχάσουμε το τί έγινε τότε, και του πόσες θυσίες χρειάστηκαν για να σωθεί η Ελλάδα από την κομμουνιστική απειλή. Οι εορτές μνήμης των νεκρών που θυσιάστηκαν εκεί, βαφτίστηκαν «εορτές του μίσους» ενώ το ΚΚΕ μπορούσε να πηγαίνει εκεί και να τιμά τους δικούς του νεκρούς ως ήρωες, μόνο του, χωρίς αντίλογο. Και όμως εκεί πέθαναν Έλληνες για να μείνει η Ελλάδα ελεύθερη Δημοκρατία και οφείλουμε να τους τιμούμε.
Αντί άλλης αναφοράς σήμερα, σας παραθέτω την ιστορική ομιλία που λίγες μέρες πριν το τέλος του εμφυλίου (14 Αυγούστου 1949) είχε εκφωνήσει ο Γέρος της Δημοκρατίας Γεώργιος Παπανδρέου στην Πάτρα. Οι Δημοκρατικές του περγαμηνές δεν αμφισβητούνται πιστεύω από κανέναν, η δε φρασεολογία εκφράζει το κλίμα εκείνης της εποχής. Προσωπικά είμαι υπέρ της Εθνικής Συμφιλίωσης, αλλά αυτό προϋποθέτει ότι ο ένας θα σέβεται τους νεκρούς του άλλου και η συζήτηση για την περίοδο δεν θα γίνεται με όρους ιδεολογικής επικράτησης της Αριστεράς. Η Αριστερά τότε ηττήθηκε και ευτυχώς, ο κομμουνισμός ηττήθηκε και ευτυχώς. Αυτή είναι η ιστορική αλήθεια.
«Λαέ των Πατρών
Σου απευθύνω τον εγκάρδιον χαιρετισμόν μου. Αποτελεί χαράν και καθήκον των δημοσίων άνδρών νά έπικοινωνούν μέ τον Λαόν… Διαρκεί ακόμη ό σκληρότατος ’Αγών, τον όποιον εξαπέλυσαν έναντίον μας οί κληρονομικοί εχθροί τής πατρίδος χρησιμοποιοΰντες την προδοσίαν τής Πέμπτης Φάλαγγος, τού Κομμουνιστικού Κόμματος.
Καί έξακολουθούν αί ανιστόρητοι θυσίαι τού μαρτυρικού Γένους. ’Αλλά όσον και άν διαρκή άκόμη ό σκληρός αγών, το ευτυχές τέρμα έχει προσεγγίσει. Έχει άναγγελθή είς τον όρί ζοντα ή χαραυγή τής Νίκης. Προχθές είς μίαν έμπνευσμέην ήμερησίαν διαταγήν του, ό ’Αρχιστράτηγος άνήγγειλεν είς το Έθνος ότι «έπεράσαμεν είς τον δρόμον τής Νίκης». Καί έπειτα από δύο ήμέρας ήλθε το χαρμόσυνον άγγελμα: Ένικήσαμεν. Ό συρφετός των προδοτών, ό όποιος είχε συγκεντρωθή είς τον Γράμμον και το Βίτσι, άριθμειται πλέον είς νεκρούς, είς αιχμαλώτους και είς φυγάδας. Δόξα και τιμή είς τας ένοπλους δυνάμεις τής χώρας. Ζήτω ό εθνικός μας Στρατός. Από τα βάθη τής ψυχής του το έθνος άπευθύνει ύπερήφανον και ευγνώμονα χαιρετισμόν πρός τας ’Ενόπλους Δυνάμεις, αί όποΐαι μέ τον ήρωϊσμόν και την αύτοθυσίαν των, άκόμη μίαν φοράν έξασφαλίζουν την άνεξαρτησίαν και την αιωνιότητα τής Ελλάδος. Καί το Έθνος όλόκληρον ύποκλίνεται εύλαβώς ενώπιον τής Ίεράς Μνήμης των άθανάτων Νεκρών μας. Είς την συνείδησιν των έπερχομένων ελληνικών γενεών αίωνία θα είναι ή μνήμη των.
’Αλλά δέν είμεθα μόνοι εις τας Θερμοπύλας. Υπήρξαν άνθρωποι οί όποιοι ύπεστήριξαν ότι ή Ελλάς θυσιάζεται διά ξένα συμφέροντα. Ό λόγος αυτός άποτελει βλασφημίαν και ύβριν. Την Ελλάδα την υπερασπίζεται ό Λαός μας. Δέν είναι μισθοφόρος ό Λαός μας, ώστε νά θυσιάζεται διά ξένα συμφέροντα. Τήν Ελλάδα ύπερασπίζεται. Αλλά συμβαίνει ό αγών τής Ελλάδος νά είναι άγων και όλων των ελευθέρων Εθνών. Συμβαίνει ή Ελλάς νά άποτελή την προφυλακήν του παγκοσμίου Μετώπου τής Ελευθερίας. Ή Νίκη τής Ελλάδος είναι ταυτοχρόνως νίκη τής Ελευθερίας και νίκη τής Άνθρωπότητος. Καί διά τούτο εύρίσκονται εις το πλευρόν μας τα ’Ελεύθερα Έθνη και οί Μεγάλοι μας Σύμμαχοι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Πάτραι 14 Αύγουστου 1949»
Αιωνία η Μνήμη όλων όσων θυσιάστηκαν για την Ελλάδα μας
Ο κ. Γεωργιάδης υποστηρίζει ότι κατά τη Μεταπολίτευση κυριάρχησε, όπως αναφέρει, μια συγκεκριμένη ανάγνωση των γεγονότων της περιόδου, με αποτέλεσμα να υποβαθμιστεί η μνήμη των στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους στις μάχες με τον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας. «Εκεί πέθαναν Έλληνες για να μείνει η Ελλάδα ελεύθερη Δημοκρατία και οφείλουμε να τους τιμούμε», γράφει, ενώ τάσσεται υπέρ της εθνικής συμφιλίωσης, σημειώνοντας ωστόσο ότι αυτή «προϋποθέτει ότι ο ένας θα σέβεται τους νεκρούς του άλλου».
Στην ίδια ανάρτηση ο υπουργός Υγείας χρησιμοποιεί ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα για την έκβαση του Εμφυλίου, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Η Αριστερά τότε ηττήθηκε και ευτυχώς, ο κομμουνισμός ηττήθηκε και ευτυχώς. Αυτή είναι η ιστορική αλήθεια».
Ο Άδωνις Γεωργιάδης συνοδεύει την ανάρτησή του με απόσπασμα από την ιστορική ομιλία που είχε εκφωνήσει ο Γεώργιος Παπανδρέου στην Πάτρα στις 14 Αυγούστου 1949, λίγες ημέρες πριν από την ολοκλήρωση των τελευταίων μεγάλων επιχειρήσεων του Εμφυλίου. Όπως σημειώνει, επέλεξε την ομιλία του «Γέρου της Δημοκρατίας» επειδή, κατά την άποψή του, οι δημοκρατικές περγαμηνές του δεν αμφισβητούνται και η φρασεολογία της αποτυπώνει το κλίμα της συγκεκριμένης ιστορικής περιόδου.
Ο υπουργός κλείνει την ανάρτησή του με τη φράση: «Αιωνία η Μνήμη όλων όσων θυσιάστηκαν για την Ελλάδα μας».
Ακολουθεί το κείμενο της ανάρτησης του υπουργού Υγείας:
Σαν σήμερα το 1949 τελείωσαν οι μάχες στο Γράμμο και στο Βίτσι. Είναι το επίσημο τέλος του εμφυλίου Πολέμου και της προσπάθειας των κομμουνιστών τότε, να γκρεμίσουν την Δημοκρατία και να περάσουν την Ελλάδα στο Σοβιετικό μπλοκ. Στην Μεταπολίτευση κατάφερε η Αριστερά να μας κάνει να ξεχάσουμε το τί έγινε τότε, και του πόσες θυσίες χρειάστηκαν για να σωθεί η Ελλάδα από την κομμουνιστική απειλή. Οι εορτές μνήμης των νεκρών που θυσιάστηκαν εκεί, βαφτίστηκαν «εορτές του μίσους» ενώ το ΚΚΕ μπορούσε να πηγαίνει εκεί και να τιμά τους δικούς του νεκρούς ως ήρωες, μόνο του, χωρίς αντίλογο. Και όμως εκεί πέθαναν Έλληνες για να μείνει η Ελλάδα ελεύθερη Δημοκρατία και οφείλουμε να τους τιμούμε.
Αντί άλλης αναφοράς σήμερα, σας παραθέτω την ιστορική ομιλία που λίγες μέρες πριν το τέλος του εμφυλίου (14 Αυγούστου 1949) είχε εκφωνήσει ο Γέρος της Δημοκρατίας Γεώργιος Παπανδρέου στην Πάτρα. Οι Δημοκρατικές του περγαμηνές δεν αμφισβητούνται πιστεύω από κανέναν, η δε φρασεολογία εκφράζει το κλίμα εκείνης της εποχής. Προσωπικά είμαι υπέρ της Εθνικής Συμφιλίωσης, αλλά αυτό προϋποθέτει ότι ο ένας θα σέβεται τους νεκρούς του άλλου και η συζήτηση για την περίοδο δεν θα γίνεται με όρους ιδεολογικής επικράτησης της Αριστεράς. Η Αριστερά τότε ηττήθηκε και ευτυχώς, ο κομμουνισμός ηττήθηκε και ευτυχώς. Αυτή είναι η ιστορική αλήθεια.
«Λαέ των Πατρών
Σου απευθύνω τον εγκάρδιον χαιρετισμόν μου. Αποτελεί χαράν και καθήκον των δημοσίων άνδρών νά έπικοινωνούν μέ τον Λαόν… Διαρκεί ακόμη ό σκληρότατος ’Αγών, τον όποιον εξαπέλυσαν έναντίον μας οί κληρονομικοί εχθροί τής πατρίδος χρησιμοποιοΰντες την προδοσίαν τής Πέμπτης Φάλαγγος, τού Κομμουνιστικού Κόμματος.
Καί έξακολουθούν αί ανιστόρητοι θυσίαι τού μαρτυρικού Γένους. ’Αλλά όσον και άν διαρκή άκόμη ό σκληρός αγών, το ευτυχές τέρμα έχει προσεγγίσει. Έχει άναγγελθή είς τον όρί ζοντα ή χαραυγή τής Νίκης. Προχθές είς μίαν έμπνευσμέην ήμερησίαν διαταγήν του, ό ’Αρχιστράτηγος άνήγγειλεν είς το Έθνος ότι «έπεράσαμεν είς τον δρόμον τής Νίκης». Καί έπειτα από δύο ήμέρας ήλθε το χαρμόσυνον άγγελμα: Ένικήσαμεν. Ό συρφετός των προδοτών, ό όποιος είχε συγκεντρωθή είς τον Γράμμον και το Βίτσι, άριθμειται πλέον είς νεκρούς, είς αιχμαλώτους και είς φυγάδας. Δόξα και τιμή είς τας ένοπλους δυνάμεις τής χώρας. Ζήτω ό εθνικός μας Στρατός. Από τα βάθη τής ψυχής του το έθνος άπευθύνει ύπερήφανον και ευγνώμονα χαιρετισμόν πρός τας ’Ενόπλους Δυνάμεις, αί όποΐαι μέ τον ήρωϊσμόν και την αύτοθυσίαν των, άκόμη μίαν φοράν έξασφαλίζουν την άνεξαρτησίαν και την αιωνιότητα τής Ελλάδος. Καί το Έθνος όλόκληρον ύποκλίνεται εύλαβώς ενώπιον τής Ίεράς Μνήμης των άθανάτων Νεκρών μας. Είς την συνείδησιν των έπερχομένων ελληνικών γενεών αίωνία θα είναι ή μνήμη των.
’Αλλά δέν είμεθα μόνοι εις τας Θερμοπύλας. Υπήρξαν άνθρωποι οί όποιοι ύπεστήριξαν ότι ή Ελλάς θυσιάζεται διά ξένα συμφέροντα. Ό λόγος αυτός άποτελει βλασφημίαν και ύβριν. Την Ελλάδα την υπερασπίζεται ό Λαός μας. Δέν είναι μισθοφόρος ό Λαός μας, ώστε νά θυσιάζεται διά ξένα συμφέροντα. Τήν Ελλάδα ύπερασπίζεται. Αλλά συμβαίνει ό αγών τής Ελλάδος νά είναι άγων και όλων των ελευθέρων Εθνών. Συμβαίνει ή Ελλάς νά άποτελή την προφυλακήν του παγκοσμίου Μετώπου τής Ελευθερίας. Ή Νίκη τής Ελλάδος είναι ταυτοχρόνως νίκη τής Ελευθερίας και νίκη τής Άνθρωπότητος. Καί διά τούτο εύρίσκονται εις το πλευρόν μας τα ’Ελεύθερα Έθνη και οί Μεγάλοι μας Σύμμαχοι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Πάτραι 14 Αύγουστου 1949»
Αιωνία η Μνήμη όλων όσων θυσιάστηκαν για την Ελλάδα μας
Σαν σήμερα το 1949 τελείωσαν οι μάχες στο Γράμμο και στο Βίτσι. Είναι το επίσημο τέλος του εμφυλίου Πολέμου και της προσπάθειας των κομμουνιστών τότε, να γκρεμίσουν την Δημοκρατία και να περάσουν την Ελλάδα στο Σοβιετικό μπλοκ. Στην Μεταπολίτευση κατάφερε η Αριστερά να μας κάνει…— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 29, 2026
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