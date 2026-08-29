Ο Άδωνις Γεωργιάδης για το τέλος του Εμφυλίου: Η ομιλία του Γεωργίου Παπανδρέου το 1949 και το «ευτυχώς ηττήθηκε η Αριστερά»

Με αφορμή τη συμπλήρωση 77 ετών από τις τελευταίες μάχες στον Γράμμο και το Βίτσι, ο υπουργός Υγείας παρέθεσε την ομιλία του «Γέρου της Δημοκρατίας» στην Πάτρα τον Αύγουστο του 1949 – «Είμαι υπέρ της εθνικής συμφιλίωσης, αλλά ο ένας πρέπει να σέβεται τους νεκρούς του άλλου», έγραψε