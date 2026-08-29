Bloomberg: Tέλος οι φθηνές διακοπές στην Τουρκία, πρώτοι την «εγκαταλείπουν» οι Βρετανοί τουρίστες - Ακόμα και οι Τούρκοι επιλέγουν Ελλάδα

Η ακρίβεια και η συναλλαγματική πολιτική εξαφάνισαν το πλεονέκτημα της Τουρκίας ως οικονομικού προορισμού, στρέφοντας Ευρωπαίους σε άλλες χώρες και πολλούς Τούρκους ταξιδιώτες στην Ελλάδα ενώ οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αυξανόμενη πίεση στα περιθώρια κέρδους