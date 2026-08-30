Νεπάλ: Νέος συναγερμός μετά τις φονικές πλημμύρες, ανεβαίνει ξανά η στάθμη των υδάτων
Νεπάλ: Νέος συναγερμός μετά τις φονικές πλημμύρες, ανεβαίνει ξανά η στάθμη των υδάτων
Οι αρχές καλούν τις ομάδες διάσωσης να επιδείξουν «σύνεση» – Καταστροφικός χείμαρρος από κατάρρευση παγετώνα προκάλεσε το χάος
Οι αρχές του Νεπάλ παρότρυναν σήμερα τις ομάδες έρευνας και διάσωσης που επιχειρούν να επιδείξουν «σύνεση» καθώς σημειώνεται νέα άνοδος του επιπέδου των υδάτων στην περιοχή των συνόρων με την Κίνα η οποία επλήγη από καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις την Τετάρτη.
«Λάβαμε πληροφορίες» σύμφωνα με τις οποίες το επίπεδο των νερών «στον ποταμό Μποτεκόσι, στην περιοχή Ρασουβά, αυξήθηκε κι άλλο», ανέφερε η εθνική υπηρεσία μείωσης και διαχείρισης κινδύνων καταστροφών (NDRRMA) σε προειδοποιητικό δελτίο της που δημοσιοποιήθηκε λίγο πριν από τις 05:00 (ώρα Ελλάδας).
«Κατά συνέπεια, όλο το προσωπικό που συμμετέχει σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης (...), όσοι βρίσκονται σε παραποτάμιες περιοχές, καθώς και όλοι οι υπόλοιποι σε τομείς που επλήγησαν, ιδίως στη Ρασουβά, στη Νουακότ, στη Νταντίν και στην Τσιταβάν, καλούνται να επιδείξουν σύνεση», πρόσθεσαν οι αρχές.
Το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) εκτίμησε πως η καταστροφή της Τετάρτης στα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα οφειλόταν στην κατάρρευση παγετώνα, που προκάλεσε χείμαρρο νερού και συντριμμιών που έμοιαζε με τείχος.
«Λάβαμε πληροφορίες» σύμφωνα με τις οποίες το επίπεδο των νερών «στον ποταμό Μποτεκόσι, στην περιοχή Ρασουβά, αυξήθηκε κι άλλο», ανέφερε η εθνική υπηρεσία μείωσης και διαχείρισης κινδύνων καταστροφών (NDRRMA) σε προειδοποιητικό δελτίο της που δημοσιοποιήθηκε λίγο πριν από τις 05:00 (ώρα Ελλάδας).
Nepal Flood: जहां कभी बाजार की रौनक थी, वहां अब सिर्फ मलबा; नेपाल बाढ़ ने उजाड़ दी हजारों जिंदगियां#NepalFlood #NepalFloodNews #NepalFloodDisaster #NuwakotFloodhttps://t.co/QI4Z3lojTv— डाइनामाइट न्यूज़ हिंदी (@DNHindi) August 30, 2026
«Κατά συνέπεια, όλο το προσωπικό που συμμετέχει σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης (...), όσοι βρίσκονται σε παραποτάμιες περιοχές, καθώς και όλοι οι υπόλοιποι σε τομείς που επλήγησαν, ιδίως στη Ρασουβά, στη Νουακότ, στη Νταντίν και στην Τσιταβάν, καλούνται να επιδείξουν σύνεση», πρόσθεσαν οι αρχές.
Το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) εκτίμησε πως η καταστροφή της Τετάρτης στα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα οφειλόταν στην κατάρρευση παγετώνα, που προκάλεσε χείμαρρο νερού και συντριμμιών που έμοιαζε με τείχος.
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