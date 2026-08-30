Πλημμύρες στα Ιμαλάια: Το Νεπάλ και ο ΟΗΕ επικαλούνται την κλιματική αλλαγή

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Ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή κι ο υπουργός Εξωτερικών του Νεπάλ προειδοποίησαν το Σάββατο εναντίον της εντεινόμενης απειλής που εγείρεται εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής στα Ιμαλάια, όπου η κατάρρευση παγετώνα πυροδότησε πολύνεκρες πλημμύρες.«Η υπερθέρμανση του κλίματος, που προκαλείται εξαιτίας της καύσης από την ανθρωπότητα κολοσσιαίων ποσοτήτων άνθρακα, πετρελαίου και αερίου, κάνει τραγωδίες όπως αυτή, κι άλλες σε όλο τον κόσμο, πολύ πιο πιθανές, συχνές και σοβαρές», τόνισε ο Σάιμον Στιλ, επικεφαλής της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή.«Το Νεπάλ εκπέμπει λιγότερο από το 0,01% των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, αλλά εμείς, ο νεπαλικός λαός, είμαστε ανάμεσα στα κυριότερα θύματα της κλιματικής αλλαγής», σημείωσε από την πλευρά του ο Σισίρ Χανάλ, ο επικεφαλής της διπλωματίας του κράτους της Ασίας.Πλημμύρες και κατολισθήσεις απίστευτης σφοδρότητας έπληξαν την Τετάρτη περιοχή στα σύνορα του Νεπάλ και του Θιβέτ, αυτόνομης περιφέρειας της Κίνας, αφήνοντας πίσω περίπου, με βάση τους μέχρι στιγμής απολογισμούς των αρχών στις δυο χώρες.Σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS), η καταστροφή οφειλόταν στην κατάρρευση παγετώνα και στους χειμάρρους νερού και συντριμμιών που ακολούθησαν.«Η απροσδόκητη κατάρρευση παγετώνα και η ξαφνική πλημμύρα μας υπενθυμίζουν με συνταρακτικό τρόπο σε ποιο βαθμό είναι εύθραυστα τα ορεινά περιβάλλοντα», επέμεινε ο κ. Στιλ, θυμίζοντας πως επιστήμονες και ο πληθυσμός της περιοχής προειδοποιούσαν για χρόνια πως η περιοχή σε ιδιαίτερα μεγάλο υψόμετρο «απειλείται» από την κλιματική αλλαγή.Ενώ αρκετοί ειδικοί κάνουν ήδη τη σύνδεση της καταστροφής με την κλιματική αλλαγή, άλλοι προτρέπουν να επιδειχθεί σύνεση.«Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε την αιτία με βεβαιότητα, αλλά η κατάρρευση γίνεται όταν κάποιο βουνό θερμαίνεται με ταχύτητα, σε κοιλάδα όπου ο πάγος οδεύει να λιώσει», έγραψε ο Ζικ Χάουσφαδερ, αμερικανός κλιματολόγος, στον ιστότοπο The Climate Brink.Οι παγετώνες των Ιμαλαΐων, πηγή νερού ζωτικής σημασίας για σχεδόν δυο δισεκατομμύρια ανθρώπους, λιώνουν πολύ πιο γρήγορα, εξαιτίας της υπερθέρμανσης του πλανήτη, εκθέτοντας πληθυσμούς σε καταστροφές.Το λιώσιμο των πάγων μπορεί επίσης να οδηγήσει σε αποσταθεροποίηση ορεινών όγκων, αυξάνοντας τον κίνδυνο κατολισθήσεων και άλλους κινδύνους.«Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να ενωθεί για να προστατευτεί το οικοσύστημα των Ιμαλαΐων», παρότρυνε χθες ο υπουργός Εξωτερικών του Νεπάλ Χανάλ.Είπε νωρίτερα σε δημοσιογράφους πως η Κατμαντού θα εντατικοποιήσει τις έρευνες για να «κατανοήσει την εξέλιξη της δυναμικής του οικοσυστήματος των Ιμαλαΐων» και τους κινδύνους για την περίκλειστη χώρα ανάμεσα στην Ινδία και στην Κίνα.