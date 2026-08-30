Συμφωνία ΗΠΑ και Βενεζουέλας για το πετρέλαιο:  Διατηρεί την ιδιοκτησία του, λέει η Ροντρίγκες

Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλαςδιαβεβαίωσε, κατά τη διάρκεια ομιλίας της που αναμεταδόθηκε από τη δημόσια τηλεόραση, ότι η χώρα, σχεδόν εννιά μήνες μετά την αιχμαλώτιση του Νικολάς Μαδούρο σε αμερικανική αιματηρή στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας.«Ένα πράγμα που πρέπει να είναι απόλυτα σαφές: η Βενεζουέλα διατηρεί την ιδιοκτησία και την κυριαρχία των πόρων της», είπε η Ροδρίγκες, η οποία, καθώς η απουσία λεπτομερειών για τη συμφωνία πυροδοτεί έντονη σεναριολογία.Την Παρασκευή, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ αποκτούν τον «έλεγχο» 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών από τα αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας, τονίζοντας πως πρόκειται για τη «μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην ιστορία».