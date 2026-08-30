Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Συμφωνία ΗΠΑ και Βενεζουέλας για το πετρέλαιο: Διατηρεί την ιδιοκτησία του, λέει η Ροντρίγκες
Συμφωνία ΗΠΑ και Βενεζουέλας για το πετρέλαιο: Διατηρεί την ιδιοκτησία του, λέει η Ροντρίγκες
Δήλωση-απάντηση στις αναφορές του Τραμπ για όσα συμφώνησαν οι δύο πλευρές
Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες διαβεβαίωσε, κατά τη διάρκεια ομιλίας της που αναμεταδόθηκε από τη δημόσια τηλεόραση, ότι η χώρα διατηρεί τον έλεγχο του πετρελαίου της στο πλαίσιο της συμφωνίας με υπέγραψε με τις ΗΠΑ, σχεδόν εννιά μήνες μετά την αιχμαλώτιση του Νικολάς Μαδούρο σε αμερικανική αιματηρή στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας.
«Ένα πράγμα που πρέπει να είναι απόλυτα σαφές: η Βενεζουέλα διατηρεί την ιδιοκτησία και την κυριαρχία των πόρων της», είπε η Ροδρίγκες, η οποία κυβερνά υπό έντονη αμερικανική πίεση, καθώς η απουσία λεπτομερειών για τη συμφωνία πυροδοτεί έντονη σεναριολογία.
Την Παρασκευή, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ αποκτούν τον «έλεγχο» 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών από τα αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας, τονίζοντας πως πρόκειται για τη «μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην ιστορία».
«Ένα πράγμα που πρέπει να είναι απόλυτα σαφές: η Βενεζουέλα διατηρεί την ιδιοκτησία και την κυριαρχία των πόρων της», είπε η Ροδρίγκες, η οποία κυβερνά υπό έντονη αμερικανική πίεση, καθώς η απουσία λεπτομερειών για τη συμφωνία πυροδοτεί έντονη σεναριολογία.
Την Παρασκευή, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ αποκτούν τον «έλεγχο» 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών από τα αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας, τονίζοντας πως πρόκειται για τη «μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην ιστορία».
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