Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού ο Πέντερσεν
Επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού ο Πέντερσεν
Παίκτης του Ολυμπιακού είναι από το βράδυ του Σαββάτου ο Νορβηγός δεξιός μπάκ
Ο χορός των τελευταίων ημερών των μεταγραφών για τον Ολυμπιακό άνοιξε με τον Μάρκους Χόλμγκρεν Πέντερσεν.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ερυθρόλευκης ΠΑΕ:
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Μάρκους Χόλμγκρεν Πέντερσεν.
Ο διεθνής Νορβηγός, γεννημένος στις 16 Ιουλίου 2000, αγωνιζόταν στην Ιταλία για λογαριασμό της Torino, με τη φανέλα της οποίας έκανε 64 συμμετοχές.
Το 2021 είχε αποκτηθεί από τη Feyenoord (89 συμμετοχές, ένα γκολ και επτά ασίστ), ενώ την αγωνιστική περίοδο 2023-2024 φόρεσε τη φανέλα της Sassuolo.
Προτού πάρει μεταγραφή στην Ολλανδία ο Πέντερσεν, αγωνίστηκε σε Tromsø IL και Molde FK. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας μας έχει παίξει 87 φορές στη Serie A, 60 στην Eredivisie, 14 στο Europa League και 10 στο Conference League.
Είναι 36 φορές διεθνής με την εθνική Νορβηγίας και στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο αγωνίστηκε τέσσερις φορές στην εντυπωσιακή πορεία της εθνικής του ομάδας μέχρι τα προημιτελικά.
Μάρκους, καλώς όρισες στον Ολυμπιακό!
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ερυθρόλευκης ΠΑΕ:
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Μάρκους Χόλμγκρεν Πέντερσεν.
Ο διεθνής Νορβηγός, γεννημένος στις 16 Ιουλίου 2000, αγωνιζόταν στην Ιταλία για λογαριασμό της Torino, με τη φανέλα της οποίας έκανε 64 συμμετοχές.
Το 2021 είχε αποκτηθεί από τη Feyenoord (89 συμμετοχές, ένα γκολ και επτά ασίστ), ενώ την αγωνιστική περίοδο 2023-2024 φόρεσε τη φανέλα της Sassuolo.
Προτού πάρει μεταγραφή στην Ολλανδία ο Πέντερσεν, αγωνίστηκε σε Tromsø IL και Molde FK. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας μας έχει παίξει 87 φορές στη Serie A, 60 στην Eredivisie, 14 στο Europa League και 10 στο Conference League.
Είναι 36 φορές διεθνής με την εθνική Νορβηγίας και στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο αγωνίστηκε τέσσερις φορές στην εντυπωσιακή πορεία της εθνικής του ομάδας μέχρι τα προημιτελικά.
Μάρκους, καλώς όρισες στον Ολυμπιακό!
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